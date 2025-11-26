‘Stranger Things’: relembre o que rolou em Hawkins antes da estreia da 5ª temporada

Netflix prepara o encerramento da saga revisitando os eventos que moldaram a reta final - (crédito: Divulgação )

A última temporada de Stranger Things estreia nesta quarta-feira (26/11), às 22h, marcando o início do encerramento definitivo da série. A Netflix decidiu dividir o desfecho em três partes: o primeiro capítulo estreia agora, o segundo será disponibilizado em 25 de dezembro e o episódio final, de duração especial, chega no dia 31 de dezembro. Com isso, os fãs terão o mês inteiro para acompanhar a conclusão da saga que começou em 2016 e se tornou um dos fenômenos culturais do streaming.

Relembre os episódios anteriores

O retorno acontece depois de um final sombrio da 4ª temporada. Hawkins, a pequena cidade onde tudo começou, está devastada. A abertura de múltiplos portais conectou o mundo real ao Mundo Invertido, permitindo a expansão direta da influência de Vecna. O vilão, que esteve por trás de acontecimentos desde a primeira temporada, voltou ao centro da narrativa com planos ainda mais destrutivos. Nesse cenário, os personagens chegam ao início da nova fase em fragilidade física, emocional e estratégica.

Eleven, que havia perdido seus poderes após o último confronto, passou por um processo intenso de recuperação, enfrentando traumas antigos para tentar alcançar novamente suas habilidades. Hopper, por sua vez, surpreendeu ao ressurgir vivo depois de ser dado como morto: ele estava preso na Rússia e retornou ao grupo após ser finalmente resgatado. Max, gravemente ferida por Vecna, sobreviveu ao ataque, mas termina a temporada anterior em coma, enquanto o quarto portal é finalmente aberto — o que acelera a destruição que toma conta da cidade e obriga a população a evacuar Hawkins.

Quinta temporada

Diante desse caos, a quinta temporada foi planejada para ter o formato de grandes filmes, com episódios mais longos e ambiciosos. Ao todo, serão oito capítulos, lançados ao longo de três datas. O investimento acompanha a grandiosidade da proposta: esta é a temporada mais cara já produzida pela Netflix, com valores que variam entre R$ 269,175 milhões e R$ 323 milhões por episódio.

A narrativa salta para o outono de 1987, quase dois anos após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins permanece sob quarentena militar, transformada em eixo de contenção dos avanços do Mundo Invertido. Nesse ambiente pressionado e instável, os protagonistas — Eleven, Hopper, Joyce, Will, Max e Mike — precisam enfrentar não apenas o cenário apocalíptico, mas a ameaça crescente de um Vecna que retorna mais forte e mais incisivo.

O objetivo dessa etapa final é fechar todos os portais e destruir definitivamente o Mundo Invertido. A temporada promete um confronto derradeiro de escala épica, construído ao longo de quase uma década de história, para encerrar os arcos dos personagens e resolver a guerra entre os dois mundos que marcou toda a série.