Zé Regino experimenta humor para bebês em novo espetáculo

Zé Regino se destaca como pioneiro na arte da palhaçaria para bebês no Brasil - (crédito: Divulgação)

Apresentar uma ideia e quebrá-la, de maneira absurda ou exagerada, é um dos fundamentos do humor. Essa estrutura, para adultos, costuma funcionar a partir de contextualização verbal. No caso dos bebês, situações com objetos que eles identificam são capazes de provocar o mesmo efeito. É o que Zé Regino exercita em O concerto — palhaçaria para bebês. Resultado de pesquisa, o espetáculo circula por creches e escolas infantis até 11 de dezembro. As apresentações são restritas à comunidade escolar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sem dramaturgia fechada, a peça se constrói por meio de troca com o público. No palco, o palhaço Zambelê compartilha maneiras diferentes de utilizar objetos e cria melodias a partir deles. “Tem uma proposta para entrar em cena, que é um jogo, e o jogo vai chegar no resultado que for a partir das relações. Essa é uma das possibilidades da dramaturgia aberta”, explica Regino.

Leia também: Pedro Sangeon lança trilogia do Gurulino e leva 400 livros a jovens do DF

Para obter efeito de humor nos bebês, o artista diz se apropriar de recursos básicos. “Levantar, tropeçar, cair, calçar sapatos. Situações que eles identificam por ter vivenciado de alguma forma. Meu objetivo é fazer rir”, pontua. “Construo o espetáculo a partir de exercício relacional. Vou para as creches, observo, pego ações que eles executam. As piadas funcionam por estar ligadas a esse universo”, completa.

Serviço

O concerto - palhaçaria para bebês

De Zé Regino. Sexta-feira (28/11), no Centro de Educação Infantil Sonho de Criança (Taguatinga), manhã e tarde.

Programação em dezembro:

3/12, no Centro Comunitário da Criança (Pôr do Sol), manhã e tarde;

4/12, na Creche Sorriso de Maria (Guará 2), das 7h20 às 12h;

9/12, na Creche Comunitária da QE 38 (Guará 2), das 7h às 11h;

11/12 , na Creche Renascer e Escola Tio Pedro (Estrutural), das 7h às 11h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel