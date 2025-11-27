Rodrigo Lombardi e Monica Iozzi destacam a importância da trama de Zootopia 2

Em Zootopia, uma cidade repleta de animais, a coelha policial Judy Hopps se vê forçada a formar uma aliança inesperada com o raposo vigarista Nick Wilde, que resulta nos dois desvendando uma conspiração organizada pelo prefeito. Na continuação da animação vencedora do Oscar, a dupla de detetives precisa aprender a lidar com as diferentes abordagens para o trabalho na investigação de uma misteriosa cobra que chegou na metrópole. Zootopia 2 estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27/11), e traz de volta Monica Iozzi e Rodrigo Lombardi como dubladores brasileiros dos protagonistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de tantos percalços nas aventuras de Judy e Nick, o primeiro longa dá a entender que agora, trabalhando oficialmente juntos sob o comando do chefe Bogo, a dupla funcionará perfeitamente. Mas esse não é o caso, visto que logo no início do segundo filme as distintas personalidades causam diversos embates que levam os dois para problemas com o RH e dinâmicas em grupo.

Para Rodrigo Lombardi, que dá voz a Nick no filme, esse é um dos pontos altos da trama de Zootopia: “É para a gente ver que nem tudo são flores, que o caminho não é uma coisa linear e ascendente, tem vários altos e baixos e você tem que lidar com isso. O grande mérito dessa animação é falar sobre os percalços que ocorrem na nossa vida, momentos em que a gente precisa ser resiliente, mas que a gente vai superar em algum momento”, explica o ator. “O filme também fala sobre pertencimento e é incrível como cada pessoa pode extrair dessa animação aquilo que ela está precisando ouvir naquele momento”, completa.

Monica Iozzi dá destaque a personalidade de Judy, que é sempre corajosa, segura e determinada, e espera que a personagem inspire mais garotas a serem como ela. “A minha geração cresceu muito com o ideal da princesa que tem que ser resgatada, que está sempre de maneira passiva esperando que alguém a salve e que tem o amor como a coisa mais importante da vida. Eu acho que nos últimos anos isso vem mudando. Quando a gente fala das características da Judy, é impossível eu não me apaixonar, e eu acho muito legal as meninas também terem esse tipo de exemplo, então, eu adoro fazer a Judy”, ressalta.

Leia também: 5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

Zootopia marcou a estreia de Iozzi na dublagem em 2016. Quase dez anos depois do lançamento, ao voltar a dar a voz à pequena coelha, ela ainda elenca o longa como um de seus projetos favoritos. “É um trabalho gostoso, porque me desafia muito. Eu gosto de experimentar coisas novas, mas o medo e o frio na barriga de voltar a dublar a Judy foi exatamente o mesmo no segundo filme. Só que quando acaba e você se vê dando voz a esses bichinhos e fazendo parte do universo da Disney, é só alegria. O filme está incrível”, enfatiza a atriz.