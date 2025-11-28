Na última sessão do ano, Cinebeijoca exibe Abrigo Nuclear, de Roberto Pires

Para finalizar as sessões do ano, o Cinebeijoca exibe, nesta segunda-feira (1/12), Abrigo Nuclear, longa dirigido e protagonizado por Roberto Pires. Após o filme, um debate será realizado com a cineasta convidada Denise Vieira, a cineclubista Paula Hong e mediação da mestranda Giulia Dela Pace.

Abrigo Nuclear (1981) é uma ficção científica que se passa durante a ditadura militar. Ambientada no litoral baiano, a narrativa forma uma distopia apocalíptica. Na trama, a população é alocada em um abrigo subterrâneo para fugir da radiação. O longa traz uma metáfora para o autoritarismo da época. Além de Roberto Pires, Norma Bengell e Conceição Senna compõem o elenco.

A convidada para o debate Denise Vieira é sócia da produtora audiovisual Corriola e integrante do Coletivo de Cinema em Ceilândia (Ceicine). Seu curta-metragem Meio-fio participou de festivais no Brasil e fora dele. Trabalhou em projetos de Adirley Queirós, como Mato Seco em Chamas e Branco sai, Preto fica, sendo reconhecida por sua direção de arte em duas edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

