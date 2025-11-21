Festival de cinema Francês do Brasil exibe filmes inéditos em 52 cidades

Cena do filme estrelado por Isabelle Huppert, A Mulher Mais Rica do Mundo. - (crédito: Divulgação)

A partir do dia 27 de novembro, o 16° Festival de Cinema Francês do Brasil leva aos cinemas de mais de 50 cidades brasileiras produções inéditas exibidas em mostras internacionais como Cannes e Veneza. A programação se estende até dia 10 e é o único evento francês de âmbito nacional e simultâneo, realizado em cidades de maior e menor porte, incluindo as capitais.

Serão exibidos 21 filmes, dentre eles dramas, comédias, animações, thrillers que exploram diferentes perspectivas sociais e um clássico do cinema francês, A Cabra. A edição reúne obras de grandes cineastas, como François Ozon e Valérie Donzelli, além da nova geração do cinema francês contemporâneo, como Victor Rodenbach, que estreia com Os bastidores do amor, e Amélie Bonnin, diretora de O segredo da chef, filme que abriu o Festival de Cannes em 2025.

A programação também contará com a presença de uma delegação artística internacional composta por seis atores e seis diretores, que participarão de sessões e encontros com o público em São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os convidados estão a atriz francesa Isabelle Huppert, que divulga seu novo filme, A mulher mais rica do mundo, e o ator e diretor Pierre Richard, homenageado desta edição e que traz seu novo longa Sonho, logo Eeisto e quatro outros clássicos que marcaram sua carreira.

O festival tem a proposta de alcançar públicos diversos em todas as regiões do país. Para isso, as sessões são simultâneas em 52 cidades brasileiras. A programação chega às capitais e a cidades menores, dentre elas Brasília, Goiânia, Curitiba, Manaus, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Volta Redonda.

Serviço

Festival de Cinema Francês do Brasil

A partir do dia 27 de novembro ao dia 10 de dezembro. Nos cinemas: Cinesystem Casa Park Shopping e Cine Cultura Liberty Mall. Programação completa dos filmes no site do Festival de Cinema Francês do Brasil.

