Japa MC celebra título do Duelo Nacional e projeta auge técnico em 2026

Após quatro anos de tentativas frustradas, o rapper baiano Japa MC finalmente conquistou o título do Duelo Nacional de MCs 2025 e coroou uma trajetória marcada por persistência, aprendizado e evolução técnica. Ao Correio, Japa falou sobre a fase atual.

O MC acumulou eliminações em diferentes fases do campeonato desde 2020 e vive agora o momento mais vitorioso da carreira. “É difícil explicar como eu tô, parece que não caiu a ficha”, admite. “Eu perdi o Nacional por quatro anos seguidos e ganhei há quatro dias. Às vezes acordo achando que foi sonho.”

Erros, acertos e amadurecimento

A trajetória de Japa no Nacional forma uma linha narrativa. Em 2019, perdeu a final do estadual baiano, em 2020 caiu na primeira fase, em 2022 eliminação nas oitavas, 2023 derrota na semifinal, em 2024 perdeu na final e em 2025 se consagrou campeão. Para ele, cada derrota foi um aprendizado específico que o preparou para o desfecho deste ano.

“Em cada edição eu perdia por um motivo diferente”, relembra. “No primeiro ano, era nervosismo. No outro, eu não estava preparado. Depois, enfrentei o MC favorito. No ano seguinte, perdi para o MC casa. A cada ano eu corrigia o erro que eu tinha cometido no anterior . Esse ano eu enfrentei todas essas adversidades e, por já estar preparado, consegui ser campeão”.

A final mais esperada

O último obstáculo foi o mais simbólico. Amigo pessoal de Japa, Barreto era o MC favorito do público. A final entre os dois era aguardada desde o anuncio dos campeões estaduais, e quando chegou, os próprios artistas sentiram a dimensão do momento. Japa ressalta a admiração pelo colega: “Sou fã do Barreto como artista, mas gosto ainda mais da pessoa que ele é”.

O duelo colocou frente a frente dois estilos diferentes: enquanto Barreto evita a chamada “batalha de sangue”, Japa se apoia justamente na agressividade e intensidade lírica. Essa oposição tornou a final intensa.

“É difícil rimar assim. Quando o MC tenta tirar o sangue da batalha, eu não fico tão seguro. No primeiro round eu já fui pra cima para deixar claro que eu queria sangue”, conta. Mesmo assim, o campeão reconhece a dificuldade: “Foi uma final equilibrada, histórica, e não podia ser melhor.”

O ano perfeito

Com cinco títulos estaduais no currículo e agora o Nacional, Japa também venceu a BDA de Aniversário e avalia 2025 como seu auge competitivo. “De título, esse é meu auge. Um ano histórico, difícil de repetir por outro mc”.

Mas, tecnicamente, ele acredita que ainda não chegou ao topo. “Não acho que estou no meu auge da rima. Tenho mais para mostrar. Acho que meu auge vai ser na FMS e vou brigar pelo título”

Planos para 2026

Mesmo com o Nacional conquistado, Japa afirma que ainda não cumpriu todas as metas dentro das batalhas. Por isso, não pretende se afastar das batalhas de rima tão cedo: “Ano que vem eu não vou tentar o Nacional de novo, mas ainda tenho alguns objetivos que não conquistei. Não vou abrir mão enquanto não ganhar”, revela.

O rapper, no entanto, promete equilibrar carreira competitiva e musical. “Larguei o estúdio para focar 100% nas batalhas. Ano que vem quero voltar a gravar e lançar mais músicas”.