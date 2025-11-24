'É momento de despertar' na relação Brasil-Moçambique, diz Lula

Citando o escritor moçambicano Mia Couto, Lula disse que a relação entre Brasil e Moçambique "vagou muito tempo sonâmbula". - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Em visita oficial a Maputo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (24/11) que Brasil e Moçambique vivem um “momento de despertar” nas relações bilaterais.

Em declaração à imprensa ao lado do presidente moçambicano, Daniel Chapo, Lula destacou que esta é sua quarta viagem ao país africano como chefe de Estado, mas ressaltou que a ocasião tem peso especial por ocorrer durante as comemorações dos 50 anos da independência moçambicana.

Lula abriu o discurso exaltando a retomada da aproximação entre os dois países. “Foi com imensa satisfação que me reuni, hoje, com o meu amigo, o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo”, afirmou.

Segundo ele, a celebração das cinco décadas de relações diplomáticas também serviu como oportunidade para reavaliar a trajetória conjunta. “É momento oportuno para fazer um balanço da trajetória que percorremos até aqui”, afirmou.

Ao citar o escritor moçambicano Mia Couto, o presidente brasileiro disse que a relação entre Brasil e Moçambique “vagou muito tempo sonâmbula”, lembrando que, apesar de o Brasil ter sido um dos primeiros países a reconhecer a independência moçambicana, a parceria passou por períodos de distanciamento. “Imersos em desafios próprios, passamos da irmandade à indiferença”, declarou.

Lula afirmou que, há duas décadas, o Brasil viveu “um grande despertar”, quando retomou sua política externa voltada ao continente africano e ampliou a cooperação com Maputo. Ele lembrou que Moçambique chegou a ser o maior destino da cooperação brasileira na África. Entretanto, disse que o avanço foi interrompido.

“Pouco depois, no entanto, caímos novamente em sono profundo. O Brasil se perdeu por caminhos sombrios e, nesse processo, se esqueceu dos laços com a África. Muitas das sementes que havíamos lançado não tiveram tempo de vingar”, pontuou.

Acordos de cooperação

Lula anunciou a assinatura de nove acordos de cooperação com Moçambique durante sua visita a Maputo, voltados ao fortalecimento institucional do país. Segundo o presidente, os pactos abrangem as áreas de desenvolvimento, saúde, educação, diplomacia, empreendedorismo, promoção comercial, aviação civil, assistência jurídica e serviços agroflorestais.

Segundo Lula, os novos compromissos representam apenas o início da reconstrução da parceria. “Mas podemos e devemos ir além”, afirmou, defendendo que a cooperação entre Brasil e Moçambique volte a ter papel estratégico dentro da política externa brasileira e contribua para o desenvolvimento conjunto.