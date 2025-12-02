Teatro de afirmação ganhas os palcos com o 'Manual antirracista'

Inspirados pelo Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro, alunos da Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, desenvolveram espetáculo teatral que propõe a valorização de artistas negros e o combate à violência racial. As cenas foram construídas a partir de ideias dos próprios estudantes e transformadas em dramaturgia pela professora Alana de Azevedo. Com apresentações gratuitas, a peça será encenada no Museu da República nesta terça (4/12) e quarta-feira (5/12), às 19h.

Manual antirracista é uma colagem de cenas que retratam, por exemplo, a busca do empoderamento, denúncia das opressões contra o corpo preto e a falta de representatividade. "No processo de construção coletiva, provocamos os estudantes a apresentarem sugestões baseadas em conhecimento, interesses e experiências pessoais", explica Alana de Azevedo.

Segundo a professora, informar acerca do racismo, reconhecer privilégios da branquitude e apoiar políticas educacionais afirmativas, algumas das proposições da filósofa Djamila Ribeiro, são a base do espetáculo. "É preciso intervir ativamente através de todas as ferramentas ao nosso alcance. A arte carrega essa e outras mensagens de forma estética e íntima."

A peça leva ao palco 25 estudantes e ex-estudantes, que fazem uso de técnicas do teatro do oprimido, da dança e do canto. Com a experiência, a atriz Mykaelle Ribeiro, de 18 anos, diz ter mudado a forma de enxergar as relações sociais. "Enquanto alguém ainda estiver sofrendo com o racismo, devemos lutar, mesmo que a luta não seja diretamente nossa."

Desde a estreia, em 2023, Manual antirracista acumula diferentes prêmios. Os mais importantes foram de Melhor Dramaturgia Original e Melhor Espetáculo no Festival de Teatro Estudantil Amador (Festa). O ator João Arthur Peres Medeiros, de 18 anos, participou de todo o processo e avalia o significado da iniciativa. "Podemos dar a oportunidade a vários estudantes de verem um espetáculo tão necessário como este, que deixa claro a importância do ensino de africanidades e do combate ao racismo nas escolas."

Manual antirracista

Com Epateatro. Hoje e amanhã, às 19h, no Museu da República. Nos dias 8 e 9 de dezembro, no Céu das Artes de Ceilândia. Ingressos: gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.

de Nahima Maciel