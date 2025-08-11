InícioColunistas#Mariana Morais
Nicole Bahls reage após ser detonada por erros no 'Dança dos Famosos'

Influenciadora usou as redes sociais para reagir às críticas que recebeu na web

Nicole Bahls reage após ser detonada por erros no 'Dança dos Famosos' - (crédito: TV Globo/Record)
Nicole Bahls, 39, virou assunto nas redes sociais após errar alguns passos durante sua apresentação no "Dança dos Famosos", neste domingo (10).

A modelo, que participa da atual temporada do quadro do Domingão com Huck, usou o Instagram para refletir sobre a experiência e garantir que o deslize não vai abalar sua motivação.

“Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar", iniciou a ex-Fazenda.

"Pelo contrário, está me ajudando a vencer a timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre têm comigo. Amo vocês e amo fazer vocês sorrirem, isso preenche minha alma”, completou.

Nicole também se desculpou publicamente com os professores Fernando Perrotti, Eduardo Rangel, Jaque Paraense e Mariana Fernandes.

“Desculpa aos meus queridos professores, que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias. Amo vocês, fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar (rs)”.

A postagem recebeu uma enxurrada de apoio de famosos e colegas de elenco. “Um por todos, vamos juntas, amiga! Você é incrível!”, comentou Fernanda Paes Leme, que está no mesmo grupo da modelo na competição.

Marcus Majella declarou: “Você é maravilhosa! Eu te amo”, enquanto Grazi Massafera ressaltou: “Maravilhosa, você brilha”. Fernanda Bande completou: “Você é única”.


Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 11/08/2025 11:59
