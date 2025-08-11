Nicole Bahls reage após ser detonada por erros no 'Dança dos Famosos' - (crédito: TV Globo/Record)

Nicole Bahls, 39, virou assunto nas redes sociais após errar alguns passos durante sua apresentação no "Dança dos Famosos", neste domingo (10).

A modelo, que participa da atual temporada do quadro do Domingão com Huck, usou o Instagram para refletir sobre a experiência e garantir que o deslize não vai abalar sua motivação.

“Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar", iniciou a ex-Fazenda.

"Pelo contrário, está me ajudando a vencer a timidez. Obrigada por cada mensagem de carinho e amor, vocês aqueceram meu coração. Pela paciência que sempre têm comigo. Amo vocês e amo fazer vocês sorrirem, isso preenche minha alma”, completou.

Nicole também se desculpou publicamente com os professores Fernando Perrotti, Eduardo Rangel, Jaque Paraense e Mariana Fernandes.

“Desculpa aos meus queridos professores, que são tão dedicados e amorosos comigo todos os dias. Amo vocês, fiquem com Deus. Amanhã é um novo recomeço e uma nova chance de acertar (rs)”.

A postagem recebeu uma enxurrada de apoio de famosos e colegas de elenco. “Um por todos, vamos juntas, amiga! Você é incrível!”, comentou Fernanda Paes Leme, que está no mesmo grupo da modelo na competição.

Marcus Majella declarou: “Você é maravilhosa! Eu te amo”, enquanto Grazi Massafera ressaltou: “Maravilhosa, você brilha”. Fernanda Bande completou: “Você é única”.



