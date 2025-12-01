Clara Maia celebra alta do filho que estava internado desde o nascimento - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nesta segunda-feira (1º/12), Clara Maia emocionou os seguidores ao anunciar que o pequeno Theo finalmente recebeu alta médica após uma longa internação na UTI neonatal. O bebê, que nasceu em uma gestação gemelar, precisou de cuidados intensivos por causa da prematuridade extrema. Infelizmente, o irmão gêmeo não resistiu e faleceu durante o parto, deixando a família em luto e esperança ao mesmo tempo.

A influenciadora publicou imagens em que aparece ao lado do filho e dos outros dois meninos, José e João, de um ano, frutos de seu casamento com André Coelho. As fotos mostram momentos de carinho e união dentro de casa, marcando uma nova fase na rotina da família após semanas de tensão e expectativa.

Na legenda, Clara escreveu: "Bem vindo, dezembro! Como eu desejei viver você assim, desse jeitinho, todos juntos em casa ???????????? obrigada, meu Deus!!! Por tudo e por tanto!!!". A mensagem simboliza o alívio e a gratidão após o período difícil vivido no hospital.

A publicação rapidamente mobilizou comentários de apoio e carinho, como: "A última foto, gente ???? quanto amor! Que Deus continue abençoando vocês!", "Tão bom ver essa carinha feliz, vocês merecem Clarinha!!!" e "Eu olhei todas as fotos com um sorriso no rosto, que delícia ver todos juntos".