Fernanda Lima diz que Rodrigo Hilbert só deu um presente para ela

Durante uma conversa em podcast, Fernanda Lima surpreendeu ao revelar que recebeu apenas um presente de Rodrigo Hilbert ao longo de quase 25 anos juntos. Segundo a apresentadora, o ator nunca lhe deu algo comprado em loja, e ela afirmou que isso jamais foi motivo de incômodo, já que não cultiva apego por bens materiais e costuma conquistar sozinha aquilo que deseja.

Ao falar sobre datas comemorativas, Fernanda comentou: "Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar o meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas". Em seguida, reforçou: "Ganhei até hoje um presente do Rodrigo", referindo-se a um objeto feito por ele próprio.

Um presente cheio de significado

Detalhando a lembrança, ela contou: "Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim" e completou, divertida: "Esse é o único presente que ganhei do meu marido em 25 anos". Para Fernanda, mais importante que objetos é a trajetória construída ao lado do companheiro.

O casal iniciou o relacionamento em 2001 e oficializou a união em 2021, em uma cerimônia íntima, marcada pela simplicidade e pela conexão entre eles.