Wagner Moura se encontra com Martin Scorsese em Nova York; veja

Na foto do lado esquerdo, Martin Scorsese (esquerda) e Wagner Moura (direita), durante o desfile da grife francesa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Protagonista do longa O Agente Secreto, Wagner Moura esteve em Nova York, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (2/12), onde compareceu a um desfile da marca de grife Chanel. O evento contou com a presença de diversas celebridades, incluindo o aclamado diretor de cinema Martin Scorsese. Lá, o cineasta conheceu o ator brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o desfile que apresentou a coleção Métiers d’Art 2026, o segundo criado pelo estilista Matthieu Blazy, Moura também conheceu o rapper americano A$ap Rocky. Os encontros foram flagrados pela revista brasileira Elle. O ator foi um dos responsáveis por completar a primeira fileira de convidados durante o evento, junto de nomes como Emily Ratajkowski, Sofia Coppola e Nicole Scherzinger.

Assista ao momento do encontro entre o cineasta americano e o ator brasileiro:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A grife de origem francesa lançou um fashion film da coleção para divulgar a edição deste ano. Para isso, contou com Michel Gondry, cineasta creditado como a mente por trás do clássico filme Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembrança. Ele assinou a direção do filme da Chanel. Margaret Qualley e A$AP Rocky estrelaram o curta de romance.

A coleção Métiers d’Ar foi criada para destacar o trabalho manual feito pelos artesãos nos ateliês da grife, segundo anunciou a própria marca. Os bordados e os acessórios foram feitos à mão. Alguns detalhes dos lançamentos puderam ser vistos no curta, segundo destacou a Elle.