Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025

O Wrapped 2025 reúne dados coletados ao longo do ano e revela os artistas, músicas e álbuns favoritos do público brasileiro

A edição 2025 do Spotify Wrapped já está no ar, abrindo oficialmente a temporada de balanços musicais. A plataforma liberou sua tradicional retrospectiva anual, que reúne tudo o que cada usuário ouviu — de músicas e artistas a álbuns e podcasts — com base nos dados capturados entre janeiro e as semanas imediatamente anteriores ao lançamento.

Neste ano, porém, a experiência ganhou novos elementos: os ouvintes poderão descobrir a "idade musical", participar de clubes personalizados e até dividir uma festinha interativa com amigos dentro do próprio app.

O acesso é simples. No celular, basta abrir o Spotify e encontrar o Wrapped diretamente na tela inicial. Quem preferir também pode visualizar a retrospectiva pelo site.

No panorama nacional, a liderança permanece praticamente intocada. O sertanejo continua dominando o Top 10 das produções mais ouvidas, seguido pelo pagode e pelo arrocha. Mesmo assim, nenhuma mulher aparece entre os maiores nomes do ano: Ana Castela, Simone Mendes e Marília Mendonça só entram na lista a partir do 11º lugar.

Confira os mais ouvidos do Brasil:

Artistas mais ouvidos

Henrique & Juliano Grupo Menos é Mais MC Ryan SP Jorge & Mateus MC IG Zé Neto & Cristiano Matheus & Kauan MC Tuto Natanzinho Lima Filipe Ret

Músicas mais ouvidas



Diego & Victor Hugo – Tubarões – Ao Vivo Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – P do Pecado – Ao Vivo Grupo Menos É Mais – Coração Partido (Corazón Partío) – Ao Vivo Danilo e Davi – Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo Henrique & Juliano – Última Saudade – Ao Vivo Nilo, MC Paiva ZS, DJ Di Marcaques, Tropa da W&S – Fui Milf FAMOSINHA DJ Caio Vieira, MC Meno K, MC Rodrigo do CN – FAMOSINHA Léo Foguete – Cópia Proibida Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ Lc da Roça, MC Rodrigo do CN – Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim Matheus & Kauan, Ana Castela – Ilusão De Ótica – Ao Vivo

Top álbuns

Henrique & Juliano – Manifesto Musical 2 Grupo Menos é Mais – Churrasquinho 3 Henrique & Juliano – O Céu Explica Tudo Léo Foguete – Obrigado Deus Henrique & Juliano – To Be Matuê – 333 Racionais MC’s – Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2 Lady Gaga – MAYHEM Lauana Prado – Transcende MC Negão Original – A Nata de Tudo – A Ovelha Negra