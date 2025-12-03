Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025

A edição 2025 do Spotify Wrapped já está no ar, abrindo oficialmente a temporada de balanços musicais. A plataforma liberou sua tradicional retrospectiva anual, que reúne tudo o que cada usuário ouviu — de músicas e artistas a álbuns e podcasts — com base nos dados capturados entre janeiro e as semanas imediatamente anteriores ao lançamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Neste ano, porém, a experiência ganhou novos elementos: os ouvintes poderão descobrir a "idade musical", participar de clubes personalizados e até dividir uma festinha interativa com amigos dentro do próprio app.
- Leia também: Spotify atrai 713 milhões de usuários ativos em 2025
O acesso é simples. No celular, basta abrir o Spotify e encontrar o Wrapped diretamente na tela inicial. Quem preferir também pode visualizar a retrospectiva pelo site.
No panorama nacional, a liderança permanece praticamente intocada. O sertanejo continua dominando o Top 10 das produções mais ouvidas, seguido pelo pagode e pelo arrocha. Mesmo assim, nenhuma mulher aparece entre os maiores nomes do ano: Ana Castela, Simone Mendes e Marília Mendonça só entram na lista a partir do 11º lugar.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Confira os mais ouvidos do Brasil:
Artistas mais ouvidos
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos é Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- MC IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
Músicas mais ouvidas
- Diego & Victor Hugo – Tubarões – Ao Vivo
- Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – P do Pecado – Ao Vivo
- Grupo Menos É Mais – Coração Partido (Corazón Partío) – Ao Vivo
- Danilo e Davi – Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo
- Henrique & Juliano – Última Saudade – Ao Vivo
- Nilo, MC Paiva ZS, DJ Di Marcaques, Tropa da W&S – Fui Milf FAMOSINHA
- DJ Caio Vieira, MC Meno K, MC Rodrigo do CN – FAMOSINHA
- Léo Foguete – Cópia Proibida
- Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ Lc da Roça, MC Rodrigo do CN – Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim
- Matheus & Kauan, Ana Castela – Ilusão De Ótica – Ao Vivo
Top álbuns
- Henrique & Juliano – Manifesto Musical 2
- Grupo Menos é Mais – Churrasquinho 3
- Henrique & Juliano – O Céu Explica Tudo
- Léo Foguete – Obrigado Deus
- Henrique & Juliano – To Be
- Matuê – 333
- Racionais MC’s – Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
- Lady Gaga – MAYHEM
- Lauana Prado – Transcende
- MC Negão Original – A Nata de Tudo – A Ovelha Negra
Saiba Mais
- Diversão e Arte Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra
- Diversão e Arte Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
- Diversão e Arte Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes
- Diversão e Arte Exposição de arte naif fica aberta até domingo (7/11), na Caixa Cultural
- Diversão e Arte Artista queer brasiliense, Gahbi emenda segundo papel no cinema em 2025
- Diversão e Arte 2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto
- Diversão e Arte Sabrina Carpenter repudia uso de "Juno" em vídeo anti-imigração da Casa Branca
- Diversão e Arte "O Agente Secreto" ganha Melhor Filme Internacional em Nova York
- Diversão e Arte Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York