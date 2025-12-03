InícioDiversão e Arte
Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025

Plataforma libera Wrapped com novos recursos e um panorama nacional marcado pelo domínio masculino no topo das listas

O Wrapped 2025 reúne dados coletados ao longo do ano e revela os artistas, músicas e álbuns favoritos do público brasileiro - (crédito: Creative Commons)

A edição 2025 do Spotify Wrapped já está no ar, abrindo oficialmente a temporada de balanços musicais. A plataforma liberou sua tradicional retrospectiva anual, que reúne tudo o que cada usuário ouviu — de músicas e artistas a álbuns e podcasts — com base nos dados capturados entre janeiro e as semanas imediatamente anteriores ao lançamento.

Neste ano, porém, a experiência ganhou novos elementos: os ouvintes poderão descobrir a "idade musical", participar de clubes personalizados e até dividir uma festinha interativa com amigos dentro do próprio app.

O acesso é simples. No celular, basta abrir o Spotify e encontrar o Wrapped diretamente na tela inicial. Quem preferir também pode visualizar a retrospectiva pelo site.

No panorama nacional, a liderança permanece praticamente intocada. O sertanejo continua dominando o Top 10 das produções mais ouvidas, seguido pelo pagode e pelo arrocha. Mesmo assim, nenhuma mulher aparece entre os maiores nomes do ano: Ana Castela, Simone Mendes e Marília Mendonça só entram na lista a partir do 11º lugar.

Confira os mais ouvidos do Brasil: 

Artistas mais ouvidos

  1. Henrique & Juliano
  2. Grupo Menos é Mais
  3. MC Ryan SP
  4. Jorge & Mateus
  5. MC IG
  6. Zé Neto & Cristiano
  7. Matheus & Kauan
  8. MC Tuto
  9. Natanzinho Lima
  10. Filipe Ret

Músicas mais ouvidas 

  1. Diego & Victor Hugo – Tubarões – Ao Vivo
  2. Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – P do Pecado – Ao Vivo
  3. Grupo Menos É Mais – Coração Partido (Corazón Partío) – Ao Vivo
  4. Danilo e Davi – Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo
  5. Henrique & Juliano – Última Saudade – Ao Vivo
  6. Nilo, MC Paiva ZS, DJ Di Marcaques, Tropa da W&S – Fui Milf FAMOSINHA
  7. DJ Caio Vieira, MC Meno K, MC Rodrigo do CN – FAMOSINHA
  8. Léo Foguete – Cópia Proibida
  9. Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ Lc da Roça, MC Rodrigo do CN – Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim
  10. Matheus & Kauan, Ana Castela – Ilusão De Ótica – Ao Vivo

Top álbuns

  1. Henrique & Juliano – Manifesto Musical 2
  2. Grupo Menos é Mais – Churrasquinho 3
  3. Henrique & Juliano – O Céu Explica Tudo
  4. Léo Foguete – Obrigado Deus
  5. Henrique & Juliano – To Be
  6. Matuê – 333
  7. Racionais MC’s – Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2
  8. Lady Gaga – MAYHEM
  9. Lauana Prado – Transcende
  10. MC Negão Original – A Nata de Tudo – A Ovelha Negra

