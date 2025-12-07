Percy Jackson e os olimpianos retorna com temporada que adapta 'O mar de monstros'

A vida do jovem Percy Jackson muda para sempre quando ele descobre que é um semideus. Pouco tempo depois de chegar ao Acampamento Meio-Sangue e entender que suas habilidades vêm do parentesco com Poseidon, o rei dos mares, ele é enviado em uma missão para salvar o destino do Olimpo: recuperar e devolver o raio mestre de Zeus. Acompanhado por Annabeth, filha de Atena, e o sátiro Grover, o pequeno herói sucede na missão perigosa apenas para revelar um problema ainda maior: o Titã Cronos deseja dar fim à era dos deuses e voltar a comandar o mundo. E o até então amigo de Percy, Luke Castellan, o trai para seguir a entidade conturbada.

Com mais aventuras cheias de monstros e mitos gregos, Percy Jackson e os olimpianos retorna para a Disney+ adaptando O mar de monstros, o segundo livro da saga. Os dois primeiros episódios estreiam na próxima quarta-feira e os outros serão lançados semanalmente no streaming. Na nova temporada, Percy e Annabeth se juntam a Clarisse, filha do deus da guerra, e navegam as perigosas águas para resgatar Grover da ilha do ciclope Polifemo, que o mantém em cativeiro, e recuperar o Velocino de Ouro, único artefato capaz de preservar a segurança do acampamento.

Walker Scobell, que estrela a série, conta que crescer interpretando Percy o inspira constantemente:

"Eu entendo coisas sobre a minha vida interpretando ele em tela. Eu aprendo coisas que o Percy já sabe, e é legal já ter sentido essas coisas, mesmo que apenas na série, e depois vivê-las na vida real já sabendo como lidar com a situação", explica.

Conexões

Em meio a batalhas e missões perigosas, o enredo da série explora as relações de amizade e a união dos jovens semideuses, que pode surgir de afinidades, do mútuo abandono parental, ou da perseverança para lutar e sobreviver em meio ao caos. Os novos episódios trazem flashbacks de quando Annabeth chegou ao refúgio pela primeira vez com Grover, Luke e Thalia, que se sacrificou pela segurança dos demais. Para Leah Jeffries, que interpreta a filha de Atena, construir e explorar os diferentes relacionamentos da personagem foram experiências incríveis, ainda que muito diferentes.

"Sinto que com o Walker foi mais fácil, porque passamos muito tempo juntos, filmando e realizando entrevistas, então foi natural desenvolver essa amizade. Com o Charlie também era tranquilo na primeira temporada, mas agora que o Luke traiu a gente, tive que pensar em como voltar e construir isso de outra forma. Já a Thalia era tudo para a Annabeth, e eu me perguntava, como construir o vínculo mais forte da vida dela com uma pessoa que eu conheço faz duas semanas? Mas todo mundo é ótimo no set e tudo deu certo no final", observa a atriz.

Aryan Simhadri, que interpreta Grover, destaca que o que ele estava mais animado para filmar era o link de empatia com Percy, a conexão dos dois amigos que se comunicam através de sonhos. "Na hora de gravar a cena com os espelhos, eu não conseguia ver o Walker, e era estranho porque eu não conseguia nem imaginar como ficaria o resultado final, mas está realmente incrível. As trocas de roupa e os pequenos detalhes tornaram as cenas ainda mais reais", ressalta.

Walker adiciona que as cenas eram um reflexo da relação dos dois durante a temporada: "Eu trabalhava e depois tinha alguns dias de folga, que era quando ele trabalhava, então nunca nos vimos nem gravamos juntos. Começamos a nos sentir igual aos personagens, porque só filmamos lado a lado mais para o final da temporada, mas tudo ficou maravilhoso na série", finaliza.

