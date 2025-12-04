Susana Vieira critica novatos da Globo: "Vão aprender a fazer televisão" - (crédito: Reprodução/ Globo)

Susana Vieira rasgou o verbo sobre os novos contratados da Globo, durante um evento realizado na própria emissora, nesta última quarta-feira (3).

"Vão aprender a fazer televisão"

Na ocasião, a atriz veterana afirmou que muitos desses novatos precisam melhorar suas performances no vídeo. "Para essa turma nova que está chegando, vão aprender a fazer televisão, gente! Tem muita gente precisando aprender", disparou ela, segundo a revista Veja.

O discurso, feito na cerimônia de inauguração da segunda parte da Calçada da Fama construída pela Globo, ainda trouxe um conselho feito por Susana Vieira aos recém-chegados a se mirarem no exemplo dos veteranos da área.

"Aprendam com a gente. Vejam novela antiga, canal Viva", acrescentou ela, citando a rede fechada Globoplay Novelas por seu nome original, extinto em julho deste ano.





