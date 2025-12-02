‘Stranger Things’: As polêmicas do elenco que vão muito além de David Harbour

À medida que a última temporada de Stranger Things se aproxima, a atmosfera em torno da série volta a ser atravessada por conflitos e acusações que extrapolam a ficção. David Harbour, intérprete de Jim Hopper, tornou-se alvo de sucessivas manchetes negativas: primeiro, com as músicas de Lily Allen, que expuseram o fim turbulento da relação dos dois; depois, com a revelação do Daily Mail de que Millie Bobby Brown teria denunciado episódios de assédio ocorridos em gravações antigas. Embora a Netflix e os dois atores mantenham silêncio absoluto, o jornal afirma que uma investigação interna já estaria em andamento para apurar o caso.

Paralelamente às acusações, Harbour abordou seu divórcio pela primeira vez em entrevista à edição espanhola da Esquire. Ao refletir sobre a chegada dos 50 anos, reconheceu que seus tropeços formam, junto da dor, um tipo de aprendizado inevitável — algo que descreveu como um “castelo de cartas” no qual mexer em uma peça muda todas as outras.

As controvérsias, porém, não se restringem ao intérprete do xerife de Hawkins. O elenco já vinha acumulando episódios delicados ao longo dos quase dez anos de produção. Noah Schnapp, que vive Will Byers na série, foi duramente criticado em 2023 ao compartilhar figurinhas com frases como “sionismo é sexy” e ao declarar “Ou você está com Israel ou está com o terrorismo” logo após os ataques do Hamas. Após a repercussão, publicou um vídeo para tentar contextualizar suas opiniões e afirmou defender o fim imediato das mortes de civis em ambos os lados do conflito.

Brett Gelman, o excêntrico Murray Bauman da trama, também se viu no olho do furacão ao sair em defesa de Noah Schnapp no episódio, questionando a necessidade de desculpas públicas. Sua manifestação, por sua vez, provocou uma nova onda de críticas por tocar em um debate já inflamado pela guerra. “Não estou falando sobre apoiar todos os detalhes do governo. Há, sem dúvida, alguns problemas ali. Eu não apoio Netanyahu. Mas apoio Israel, apoio o povo israelense. E eu realmente acredito que Israel tem o direito de se defender. De forma alguma sou a favor da morte de palestinos inocentes, e meu coração também está com eles e suas famílias. Mas, ao mesmo tempo, não entendo por que ninguém atribui, de forma alguma, a responsabilidade por essas mortes ao Hamas. Todo mundo quer paz. Ninguém quer guerra. Israel não começou esta guerra”, disse na época.

Charlie Heaton, intérprete de Jonathan Byers, enfrentou seu próprio contratempo em 2017, quando foi impedido de entrar nos Estados Unidos após agentes encontrarem cocaína em sua bagagem. O ator negou ter sido preso ou acusado, enquanto familiares sustentaram que a droga teria sido colocada em seu bolso sem que ele percebesse, durante uma festa. Na época, uma figurinista da série chegou a defendê-lo publicamente, dizendo acreditar que o episódio não refletia quem ele era.

Até nomes populares como Joseph Quinn acabaram envolvidos em desgastes fora das telas. O ator, que conquistou o público na quarta temporada como Eddie Munson, virou alvo de comentários negativos ao assumir relacionamento com Doja Cat. A artista frequentemente zombava da Covid-19. "Eu não tenho medo de coronavírus (...) É uma gripe! Não tenho medo. Vocês são uns bundões, ponto", escreveu ela no auge da pandemia. Segundo o Daily Mail, o casal não é mais visto junto.













