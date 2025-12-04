Paulinho da Viola faz show gratuito no Museu da República

Paulinho da Viola desembarca em Brasília na próxima terça-feira (9/12) com o show Quando o samba chama. A apresentação é gratuita e ocorre às 19h30, no Museu da República. Esse é o encerramento da segunda edição do Projeto Brasília Museu Aberto — Edição Brasilidades.
O repertório do compositor carioca para a ocasião inclui clássicos como Foi um rio que passou em minha vida, Argumento, Onde a dor não tem razão e Pecado Capital, além de outros sambas. Em agosto deste ano, ele também se apresentou em Brasília, no Festival CoMA.
Além do espetáculo musical, o evento terá projeção de imagens de Orlando Brito, Vladimir Carvalho e da Coleção Brasília, acervo de Izolete e Domício Pereira com obras de Francisco Galeno, Paulo Iolovichti e Marlene Godoy.
A programação também celebra nomes da cena cultural brasiliense, como Antonio Obá, Nicolas Behr, Zuleika de Souza, Clarice Gonçalvesi e outros artistas visuais, poetas e fotógrafos de projeção nacional e internacional.
Serviço
Quando o samba chama
Show de Paulinho da Viola. Terça-feira (9/12), às 19h30, no Museu da República. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis no Sympla.
