Bad Bunny supera Taylor Swift no ranking global do Spotify 2025

O Spotify revelou, nesta quarta-feira (3/11), que Bad Bunny, 31, é o artista mais ouvido do mundo em 2025, superando Taylor Swift e retomando o posto que já havia ocupado em 2020, 2021 e 2022. O anúncio veio com o lançamento da retrospectiva do ano da plataforma. O cantor porto-riquenho acumulou mais de 19,8 bilhões de streams globais, impulsionado pelo impacto do álbum Debí Tirar Más Fotos, obra que homenageia a cultura caribenha. O disco rendeu cinco prêmios no Grammy Latino e garantiu seis indicações ao Grammy Awards de 2026, além de liderar o ranking anual de álbuns no Spotify.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Taylor Swift, que havia sido a número 1 em 2024, aparece agora em segundo lugar, após lançar The Life Of A Show Girl em outubro. Em terceiro, surge The Weeknd, embalado pelo sucesso do álbum Hurry Up Tomorrow, lançado no início do ano.
A música mais tocada globalmente em 2025 foi Die With A Smile, parceria de Lady Gaga com Bruno Mars. Gaga também protagonizou um feito raro no Brasil ao ser a única artista internacional a colocar um álbum entre os mais ouvidos no país — Mayhem ficou em oitavo lugar no Top Brasil. O desempenho está ligado ao seu show para 2,1 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro.
No Brasil, o topo pertence a Henrique & Juliano, que somaram mais de 3,5 bilhões de streams no ano. A dupla liderou ainda o ranking nacional de álbuns com Manifesto Musical 2 - Ao Vivo e colocou mais dois discos entre os mais reproduzidos: O Céu Explica Tudo (3º) e To Be (5º). O sertanejo também domina a faixa de músicas mais ouvidas: Tubarões - Ao Vivo, de Diego & Victor Hugo, foi a número 1 do Spotify Brasil em 2025.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com a liberação do Wrapped, usuários já podem acessar os dados personalizados — incluindo Top Gêneros, Quiz da Top Música e Idade Musical, que compara hábitos de escuta por faixa etária. A Retrospectiva 2025 também mostra os Top Álbuns individuais, a posição do usuário no ranking de fãs e estreia a Festinha da Retrospectiva, jogo interativo que transforma os dados de escuta em uma experiência ao vivo entre amigos.
Confira os rankings globais da Retrospectiva Spotify 2025:
Top artistas
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Top músicas
- Die With A Smile, Lady Gaga e Bruno Mars
- BIRDS OF A FEATHER, Billie Eilish
- APT., ROSÉ e Bruno Mars
- Ordinary, Alex Warren
- DtMF, Bad Bunny
- back to friends, sombr
- Golden, HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- luther, Kendrick Lamar e SZA
- That’s so true, Gracie Abrams
- Wildflower, Billie Eilish
Top álbuns
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- KPop Demon Hunters (Trilha Sonora do Filme da Netflix), KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X e Saja Boys
- HIT ME HARD AND SOFT, Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA, SZA
- Short n’ sweet, Sabrina Carpenter
- Mayhem, Lady Gaga
- You’ll be alright, kid, Alex Warren
- I’m the problem, Morgan Wallen
- GNX, Kendrick Lamar
- Un verano sin ti, Bad Bunny
Saiba Mais
- Diversão e Arte Sertanejos dominam Spotify no Brasil em 2025; Henrique & Juliano lideram
- Diversão e Arte Wagner Moura se encontra com Martin Scorsese em Nova York; veja
- Diversão e Arte Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025
- Diversão e Arte Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra
- Diversão e Arte Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
- Diversão e Arte Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes