Bad Bunny supera Taylor Swift no ranking global do Spotify 2025

O Spotify revelou, nesta quarta-feira (3/11), que Bad Bunny, 31, é o artista mais ouvido do mundo em 2025, superando Taylor Swift e retomando o posto que já havia ocupado em 2020, 2021 e 2022. O anúncio veio com o lançamento da retrospectiva do ano da plataforma. O cantor porto-riquenho acumulou mais de 19,8 bilhões de streams globais, impulsionado pelo impacto do álbum Debí Tirar Más Fotos, obra que homenageia a cultura caribenha. O disco rendeu cinco prêmios no Grammy Latino e garantiu seis indicações ao Grammy Awards de 2026, além de liderar o ranking anual de álbuns no Spotify.

Taylor Swift, que havia sido a número 1 em 2024, aparece agora em segundo lugar, após lançar The Life Of A Show Girl em outubro. Em terceiro, surge The Weeknd, embalado pelo sucesso do álbum Hurry Up Tomorrow, lançado no início do ano.

A música mais tocada globalmente em 2025 foi Die With A Smile, parceria de Lady Gaga com Bruno Mars. Gaga também protagonizou um feito raro no Brasil ao ser a única artista internacional a colocar um álbum entre os mais ouvidos no país — Mayhem ficou em oitavo lugar no Top Brasil. O desempenho está ligado ao seu show para 2,1 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro.

No Brasil, o topo pertence a Henrique & Juliano, que somaram mais de 3,5 bilhões de streams no ano. A dupla liderou ainda o ranking nacional de álbuns com Manifesto Musical 2 - Ao Vivo e colocou mais dois discos entre os mais reproduzidos: O Céu Explica Tudo (3º) e To Be (5º). O sertanejo também domina a faixa de músicas mais ouvidas: Tubarões - Ao Vivo, de Diego & Victor Hugo, foi a número 1 do Spotify Brasil em 2025.

Com a liberação do Wrapped, usuários já podem acessar os dados personalizados — incluindo Top Gêneros, Quiz da Top Música e Idade Musical, que compara hábitos de escuta por faixa etária. A Retrospectiva 2025 também mostra os Top Álbuns individuais, a posição do usuário no ranking de fãs e estreia a Festinha da Retrospectiva, jogo interativo que transforma os dados de escuta em uma experiência ao vivo entre amigos.

Confira os rankings globais da Retrospectiva Spotify 2025:

Top artistas

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Top músicas

Die With A Smile, Lady Gaga e Bruno Mars BIRDS OF A FEATHER, Billie Eilish APT., ROSÉ e Bruno Mars Ordinary, Alex Warren DtMF, Bad Bunny back to friends, sombr Golden, HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast luther, Kendrick Lamar e SZA That’s so true, Gracie Abrams Wildflower, Billie Eilish

Top álbuns

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny KPop Demon Hunters (Trilha Sonora do Filme da Netflix), KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X e Saja Boys HIT ME HARD AND SOFT, Billie Eilish SOS Deluxe: LANA, SZA Short n’ sweet, Sabrina Carpenter Mayhem, Lady Gaga You’ll be alright, kid, Alex Warren I’m the problem, Morgan Wallen GNX, Kendrick Lamar Un verano sin ti, Bad Bunny