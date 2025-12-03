InícioDiversão e Arte
Sertanejos dominam Spotify no Brasil em 2025; Henrique & Juliano lideram

Retrospectiva do Spotify destaca Top 10 totalmente masculino e confirma força de sertanejo, pagode e funk no consumo musical brasileiro

Top 10 brasileiro é composto apenas por homens, com sertanejo e funk ditando o ritmo do Wrapped 2025 - (crédito: Divulgação)
Top 10 brasileiro é composto apenas por homens, com sertanejo e funk ditando o ritmo do Wrapped 2025 - (crédito: Divulgação)

O Spotify Wrapped 2025 já está disponível e revela, mais uma vez, o peso do sertanejo no streaming brasileiro. No topo do ranking aparecem Henrique & Juliano, repetindo um domínio que se estende por anos. Logo atrás vêm o Grupo Menos é Mais, que mantém o pagode entre os gêneros mais executados do país, e MC Ryan SP, representante da cena do funk que segue crescendo no Spotify.

A lista continua tomada por nomes consolidados e tendências do público: Jorge & Mateus, MC IG, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e MC Tuto reforçam o espaço de sertanejo e funk na plataforma. Fechando o ranking, Natanzinho Lima e Filipe Ret comprovam que o Nordeste e o rap também seguem relevantes nas paradas.

A ausência de mulheres no Top 10 é um dos destaques deste ano. Embora sigam muito populares, Ana Castela, Simone Mendes e Marília Mendonça aparecem somente em 11º, 12º e 13º, respectivamente.

A retrospectiva mantém o formato tradicional com dados recolhidos de janeiro até algumas semanas antes do lançamento, mas chega com novidades como “idade musical”, clubes temáticos e uma festinha interativa entre amigos. O Wrapped pode ser acessado pela tela inicial do app no celular ou pelo site spotify.com/br-pt/wrapped.

Confira os artistas mais ouvidos no Brasil:

  1. Henrique & Juliano
  2. Grupo Menos é Mais
  3. MC Ryan SP
  4. Jorge & Mateus
  5. MC IG
  6. Zé Neto & Cristiano
  7. Matheus & Kauan
  8. MC Tuto
  9. Natanzinho Lima
  10. Filipe Ret

