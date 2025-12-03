Sertanejos dominam Spotify no Brasil em 2025; Henrique & Juliano lideram

O Spotify Wrapped 2025 já está disponível e revela, mais uma vez, o peso do sertanejo no streaming brasileiro. No topo do ranking aparecem Henrique & Juliano, repetindo um domínio que se estende por anos. Logo atrás vêm o Grupo Menos é Mais, que mantém o pagode entre os gêneros mais executados do país, e MC Ryan SP, representante da cena do funk que segue crescendo no Spotify.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A lista continua tomada por nomes consolidados e tendências do público: Jorge & Mateus, MC IG, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e MC Tuto reforçam o espaço de sertanejo e funk na plataforma. Fechando o ranking, Natanzinho Lima e Filipe Ret comprovam que o Nordeste e o rap também seguem relevantes nas paradas.
A ausência de mulheres no Top 10 é um dos destaques deste ano. Embora sigam muito populares, Ana Castela, Simone Mendes e Marília Mendonça aparecem somente em 11º, 12º e 13º, respectivamente.
A retrospectiva mantém o formato tradicional com dados recolhidos de janeiro até algumas semanas antes do lançamento, mas chega com novidades como “idade musical”, clubes temáticos e uma festinha interativa entre amigos. O Wrapped pode ser acessado pela tela inicial do app no celular ou pelo site spotify.com/br-pt/wrapped.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Confira os artistas mais ouvidos no Brasil:
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos é Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- MC IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
Saiba Mais
- Diversão e Arte Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra
- Diversão e Arte Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
- Diversão e Arte Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes
- Diversão e Arte Exposição de arte naif fica aberta até domingo (7/11), na Caixa Cultural
- Diversão e Arte Artista queer brasiliense, Gahbi emenda segundo papel no cinema em 2025
- Diversão e Arte 2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto