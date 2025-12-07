Para o ator e produtor Eduardo Parlagreco, a arte transcende o like

Aos 31 anos, o ator paulistano Eduardo Parlagreco conquistou o papel principal em uma nova novela vertical do mercado, um salto impulsionado pela visibilidade de um projeto autoral que ele mantém no seu perfil do Instagram. Nele, Eduardo e amigos recriam cenas emblemáticas de filmes e séries, apresentando seu trabalho para além da atuação. O projeto nasceu da necessidade de mostrar seu conjunto completo de habilidades. "Queria expor tudo o que eu faço, não só como ator, mas também em direção, fotografia, direção de arte e edição", explica.

Edu conta que, diferentemente da maioria dos criadores, sua intenção não era "performar" conteúdo. "Eu nunca fui de postar muito, mas, hoje em dia, existe essa pressão para estar presente. E aí, você meio que tem que estar ali, postando algo. Só que esse 'postar algo', para mim, é muito relativo, porque a grande maioria das pessoas consideram isso como fazer vídeos falando com a câmera, caixinhas de perguntas, fazer dublagens ou esquetes de comédia, point of view (POV), Get Ready With Me (GRWM) etc... Essa não é muito a minha vibe, eu não sei fazer isso", argumenta. Ele defende que respeita quem gera esse tipo de conteúdo, que adora assistir, inclusive, mas não é o que estudou para fazer: "Eu não tenho talento para fazer isso. Meu talento é para contar histórias, para cinema, para atuação".

Visibilidade digital

Para driblar essa exigência do ambiente digital, Eduardo decidiu usar o Instagram como uma extensão da sua arte. "Se é pra produzir, vou produzir o que sei fazer: cinema. Vou reproduzir cenas marcantes de filmes e séries, mas no formato vertical." Entre as obras escolhidas, até o momento, estão: Blue Valentine, The Bear (com Maiara Queiroz), A Rede Social (com Matheus Costa) e Tick, Tick… Boom! (com Ana Carolina Rosa). Eduardo também conta com a ajuda de seu operador de câmera, Matheus Aiello.

O ator ressalta que sua versão dessas cenas — com sua direção, fotografia e atuação — "tem dado ótimos resultados". O último vídeo postado — que alcançou mais de 46 mil visualizações — chamou a atenção do diretor de sua nova novela. "O vídeo chegou até ele, que gostou do meu trabalho e me convidou para protagonizar essa nova produção", conta.

A nova produção, dirigida por Vincenzo Richy, estreia nos próximos dias no Kwai e no aplicativo Só Novelas. A trama acompanha Nicolas Lucchesi, um bilionário que se disfarça de mendigo em busca de uma mulher que o ame pelo que ele é, não por sua fortuna.

A principal intenção de Parlagreco com seu projeto nunca foi aumentar o número de seguidores. "Não acredito que esses vídeos me tragam um grande retorno numérico, e também não comecei com essa intenção, para falar a verdade. Embora hoje, infelizmente, essa coisa de seguidores seja tratada como parâmetro de talento e de aprovação em testes", desabafa.

Seu foco é que o seu trabalho chegue a quem realmente toma decisões criativas: diretores, produtores de elenco, roteiristas e colegas do meio. "Quero que eles enxerguem pelo menos um pouco do que eu posso entregar", afirma. Ele vê o projeto como uma vitrine para provar que é um artista "completo" — um artista que constrói seu próprio espaço e está pronto para atuar em tevê, cinema ou streaming.

Versatilidade cênica

Eduardo começou no teatro aos 9 anos, em São Paulo, influenciado pela mãe, que integrou a primeira turma de Wolf Maya na capital paulista. No início, enfrentou resistência do pai. Aos 15 anos, depois de jogar como goleiro no São Paulo FC, o aquariano visionário abandonou a carreira esportiva pelo teatro, definitivamente.

Trabalhou como barman, lojista e telemarketing para pagar seus cursos, Eduardo também conquistou bolsas de estudo em instituições renomadas como o Studio Fátima Toledo, SP Escola de Teatro e na própria Escola de Atores Wolf Maya. Logo no início dos estudos de televisão, foi chamado para diversos testes para produções da TV Globo como Dois irmãos, Malhação, Velho Chico, Êta mundo bom e Justiça.

Sua primeira grande virada veio com a série Os dias eram assim (2017), onde protagonizou uma cena ousada com a atriz Suzana Vieira. A cena — um strip tease com direito a nudez, gravado no primeiro take — foi sua primeira vez em um set de filmagem. A performance rendeu elogios da equipe e da própria atriz veterana, que postou uma foto com Eduardo, em seu perfil pessoal do Instagram, apresentando-o como seu namorado na série, assim impulsionando sua participação e o fazendo ganhar mais cenas na trama.

Desde então, sua versatilidade cênica se tornou marca registrada: interpretou um michê na série com Suzana Vieira, um cantor sertanejo pop em Malhação, o carrasco de Jesus Cristo na novela Jesus (Record TV) e um policial civil em Terra e paixão, às 21h.



























No radar

Eduardo segue disputando testes e frequentemente chegando muito perto de papéis de grande relevância em produções de destaque. Recentemente, realizou dois testes importantes para projetos como Coração acelerado e Jogada de risco, nova série de Cauã Reymond, com quem já contracenou. Essas experiências reforçam não apenas a qualidade do seu trabalho, mas também o fato de que ele está no radar das principais produções do país.

No entanto, sem novos trabalhos por enquanto na televisão, Edu decidiu não esperar "um like salvar sua vida" e criou seu projeto no Instagram, atuando, dirigindo, produzindo e editando, simultaneamente — prova de que um ator completo não depende de milhões de seguidores para brilhar.

"A ideia dessas cenas é deixar claro que eu estou aqui, trabalhando, criando e fazendo tudo que está ao meu alcance para ser visto em um ambiente virtual que, muitas vezes, esquece dos atores que estudaram de verdade a vida inteira para isso. Eu faço isso desde criança e tenho um respeito enorme pela minha profissão. E, hoje, a forma que temos de mostrar esse trabalho — por mais irônico e cruel que seja — é o Instagram", finaliza Parlagreco.