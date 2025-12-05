Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros. por US$ 82,7 bi

A empresa afirma que manterá as operações atuais da Warner Bros., incluindo os lançamentos nos cinemas - (crédito: Divulgação Netflix)

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 5, um acordo definitivo para adquirir a Warner Bros., incluindo seus estúdios de cinema e TV, a HBO e o serviço HBO Max, em uma operação avaliada em US$ 82,7 bilhões. O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery, que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2026.

A transação, em dinheiro e ações, avalia cada papel da WBD em US$ 27,75. Com o acordo, franquias e clássicos como Harry Potter, DC, Game of Thrones e O Mágico de Oz passarão a integrar o ecossistema da Netflix, ao lado de produções como Stranger Things, Bridgerton e La Casa de Papel.

A empresa afirma que manterá as operações atuais da Warner Bros., incluindo os lançamentos nos cinemas.

Para os executivos da Netflix Ted Sarandos e Greg Peters, a união amplia a oferta global da plataforma, reforça a capacidade de produção e cria novas oportunidades para talentos, que poderão trabalhar com propriedades intelectuais consagradas.

A companhia prevê economias anuais entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões até o terceiro ano e afirma que o impacto será positivo no lucro por ação já no segundo ano após a conclusão do negócio.

A compra, aprovada pelos conselhos das duas empresas, ainda depende de aval regulatório, da conclusão da separação da divisão Discovery Global e da aprovação dos acionistas da WBD. O fechamento é estimado para ocorrer em 12 a 18 meses.