Em shows abertos, alunos fazem a festa do chorinho na capital

Mais de 50 grupos de alunos e solistas da Escola Brasileira de Choro se apresentam, de segunda a quinta-feira, no Clube do Choro. À exceção do espetáculo de abertura amanhã, da turma das crianças, às 17h, os shows estão marcados para iniciar às 18h. "O público terá contato com um repertório variado, mas sobretudo de grandes compositores da música brasileira, como Cartola, Pixinguinha e Waldir Azevedo", diz o organizador da iniciativa, Henrique Neto. Os ingressos custam R$ 10.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Livro de brasiliense retrata processo de luta contra o Parkinson



Para o coordenador da Escola Brasileira de Choro, o evento é uma oportunidade não apenas de compartilhar músicas aprendidas em sala de aula, mas de contribuir para a consolidação da identidade musical brasiliense. "Quando você, além de aprender música, entende de onde veio a sua cultura, o desenvolvimento da música brasileira, isso dá um senso de pertencimento tanto a quem estuda quanto ao público que frequenta", avalia Neto.

Andrea Barreto, de 47 anos, é uma das alunas que se apresentam na confraternização. Desde 2022, ela realiza cursos na Escola Brasileira de Choro e faz questão de sempre participar dos shows. "Neste semestre, passamos por diversas músicas durante o curso de prática de conjunto—samba, tais como Mambembe, Coração leviano, Lucidez", comenta. Mas, quando subir ao palco na terça-feira, são as canções Sei lá, de Toquinho e Vinicius de Moraes, e Nervos de aço, de Lupicínio Rodrigues. "Levar o que aprendi ao público é uma forma de superação de uma dificuldade que tenho, a da exposição. Tenho vencido essa dificuldade cada vez mais", revela a servidora pública.

O encerramento do ano letivo da Escola Brasileira de Choro reúne familiares, amigos e interessados em música para "celebrar a convivência musical", segundo Neto. "É uma alegria tanto para os professores de verem seus alunos tocando música, quanto para eles também, por poderem pisar num palco tão consagrado quanto o Clube do Choro", completa.

Leia também: Rock Noel celebra o rock local e a solidariedade



Serviço:

Confraternização da Escola Brasileira de Choro, no Clube do Choro, de segunda a quinta (11/12). Segunda, às 17h, turma das crianças. De terça a quinta, às 18h. Ingressos custam R$ 10.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



