Mortal Kombat, Hogwarts Legacy e Lego: franquias de games agora da Netflix

A entrada da Netflix no controle da Warner Bros. também redesenha parte importante do cenário dos videogames, além de séries e filmes. Com a compra, algumas das franquias mais populares do setor passam a responder diretamente ao serviço de streaming, que herda um catálogo vasto e variado de produções interativas.

O novo guarda-chuva inclui marcas que moldaram gerações. Mortal Kombat, por exemplo, chega à Netflix em um momento estratégico: Mortal Kombat 1 ainda é recente, e a continuação, quando surgir, já pode nascer em um ambiente totalmente novo. Algo semelhante acontece com a série Batman: Arkham, que não recebe um grande lançamento há anos, mas permanece como um nome de grande prestígio — agora associado à gigante do streaming.

O pacote também envolve universos capazes de movimentar multidões. Hogwarts Legacy, o jogo mais vendido de 2023 e que já tem sequência prevista, muda de mãos junto com toda a franquia Harry Potter. O mesmo vale para Injustice, cuja terceira edição é tratada há tempos como um segredo mal guardado dentro da Warner; caso avance, o título já poderá refletir essa nova fase.

As propriedades baseadas em O Senhor dos Anéis também entram no conjunto. Embora a série tenha passado um longo período sem grandes lançamentos, Shadow of Mordor segue sendo lembrado como um marco, inclusive indicado a Jogo do Ano. Junto dele, vêm os populares games de Lego — inclusive aqueles estrelados pela Marvel, publicados pela Warner apesar de a empresa ser dona da DC. A franquia tem LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight previsto para 2025 e deve ganhar novos capítulos após a aquisição.

Até Game of Thrones acompanha a mudança, apesar de a Warner ter lançado somente o mobile Conquest, em 2017. Ainda assim, a propriedade intelectual agora fica sob administração da Netflix. No caso dos heróis da DC, o momento é de silêncio: com o cancelamento do jogo da Mulher-Maravilha, nenhum título solo está anunciado, e Gotham Knights permanece como o último da lista. Esse vazio, porém, abre espaço para que a nova controladora experimente outras abordagens com a marca.