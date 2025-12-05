Rock Noel celebra o rock local e a solidariedade

Lucas Maia*

O Moto Rock recebe, neste sábado (6/12), a partir das 20h, o Festival Rock Noel com muita música e solidariedade para encerrar o ano. O evento convida bandas de rock do Distrito Federal, como QuebraQueixo, Entrequadras, Arkana e Elefante na Sala. A entrada é gratuita mediante a doação de um brinquedo novo.

O encontro comemora a tradição brasiliense no rock nacional, além de incentivar a solidariedade por meio das doações. As bandas tocam voluntariamente, o que reforça a intenção de unir a comunidade, que é a proposta do festival. É realizado pela Agenda BSB com apoio do Setorial Cultura Rock, Moto Rock, Eu Solidário, Rebel Lab, Dark House, Roadie Produções, artistas parceiros e voluntários.

A banda QuebraQueixo, idealizadora do projeto 'Festival Rock e Quadrinhos' e veterena do hardcore da capital, marca presença. A Entrequadras traz seus riffs marcantes, além de letras sobre identidade e existência. A Arkana, banda em ascensão no rock brasiliense, canta letras sobre saúde mental e humanidade. Para fechar a line-up, o grupo Elefante na Sala mescla rock, blues, reggae, ska e busca provocar reflexões sobre a sociedade.

Serviço

Rock Noel

Neste sábado (6/12), a partir das 20h, no Moto Rock (QNJ 18 - Taguatinga). As doações seguem até dia (11/12), na Mercearia Estúdio (QND 54 Lote 1, loja 7, Taguatinga, DF) até 11/12. Doações aceitas na Mercearia Estúdio: brinquedos novos, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. A entrada é gratuita mediante a doação de um brinquedo novo.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco