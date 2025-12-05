Mariana Goldfarb relata abuso sofrido em antigo relacionamento

Mariana Goldfarb usou as redes sociais nesta última quinta-feira (4), e fez um desabafo sincero ao protagonizar uma campanha do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre violência contra mulheres. Em vídeo publicado, a modelo compartilhou detalhes de um antigo relacionamento abusivo, descrevendo os diversos tipos de violência psicológica que enfrentou.

"Percebi que estava num relacionamento abusivo desde muito cedo, mas eu não sabia nomear. A violência psicológica não deixa marca visível, mas olhando para trás, eu consigo, sim, ver ela se transformando no meu corpo em formas de queda de cabelo, olho tremendo, falta de apetite, doença como anorexia", declarou a ex-mulher do ator Cauã Reymond. Na sequência, a modelo não cita agressões físicas, mas aponta para manipulações psicológicas que a afetaram.

"Era sempre pisar em ovos e era sempre uma coisa muito extenuante fazer de tudo para que o dia terminasse bem, e não vai terminar bem… Comecei a beber muito, a gente vai procurando subterfúgios para anestesiar a dor", lamentou Mariana Goldfarb, que se emocionou ao relembrar o momento em que decidiu colocar um ponto final na situação.

"Era o último respiro"

"Consegui sair num momento que eu tinha só mais cinco por cento de oxigênio. Ou eu usava aquele cinco por cento naquele momento, ou ali eu ia morrer. Era o último respiro", desabafou ela.

