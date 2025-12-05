Virginia Fonseca revela hábito que adotou do relacionamento com Vini Jr.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital recriou o hábito que aprendeu com o jogador de futebol em sua mansão em Goiânia, no Goiás, onde mora com os filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca usou suas redes sociais nesta última quinta-feira (4), e chamou a atenção dos seguidores ao revelar que adotou um hábito direto da casa do namorado, Vini Jr.

"Entradinhas (copiamos isso lá da casa do Vini)", escreveu Virginia Fonseca, acompanhada de emojis de risada na legenda, ao mostrar as verduras e legumes do almoço organizados em pequenos pratos individuais.

O hábito, inclusive, é algo que o craque do Real Madrid faz em suas residências em Madri, onde Virginia já se hospedou, e no Rio de Janeiro, onde ela esteve até a última quarta (3), passando uma temporada ao lado da família de Vini Jr.

