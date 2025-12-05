Craques disputam vaga internacional na Romário Cup no Rio

O evento ainda contou com uma plateia muito animada com a AfroReggae que por meio da iniciativa, AfroGames, trouxe várias crianças de projetos sociais de diversas comunidades no Rio de Janeiro para assistir às partidas de eFootball. - (crédito: Khalil Santos/CB)

Na quinta-feira (4/12), aconteceu no Rio de Janeiro a final da copa em homenagem ao Baixinho, ícone da seleção canarinho. Resultado de uma parceria entre Konami e Player1, a Romário Cup levará dois sortudos para competir em um torneio de eFootball na Espanha. As vagas foram determinadas por meio de diversos jogos em uma etapa virtual e conduzidas até a semifinal presencial, que elegeu um competidor dos consoles e outro do mobile. As partidas foram realizadas no formato de duplas: dois entravam, mas apenas um saía e avançava até a grande final, que seria decidida em uma melhor de três. O Correio foi convidado pela Konami para cobrir o evento no Rio de Janeiro e vivenciar as emoções nos gramados virtuais do eFootball.

O evento ainda contou com uma plateia muito animada com a AfroReggae, que, por meio da iniciativa AfroGames, trouxe várias crianças de projetos sociais de diversas comunidades no Rio de Janeiro para assistir às partidas de eFootball. O projeto social ofereceu a sede para ser casa do espetáculo de futebol virtual, trazendo quase 300 crianças para acompanhar o evento. Danilo Gonçalves, diretor-executivo do grupo, disse que uma das vertentes do projeto é abrir portas para as crianças de comunidade para o novo mundo digital, incluindo o dos games.

“Aquilo que nós já fazíamos por meio das oficinas artístico-culturais, nós fazemos hoje por meio dos games. A área dos games é uma área relativamente nova, certo? Só que ela continua, infelizmente, ela reproduz desigualdades e preconceitos, é, que são de ordem estrutural. Então, consequentemente, esse setor reproduz essas desigualdades também. As pesquisas apontam que o perfil consumidor de game é em sua maioria C e D; é, um pouco do E também, mas em sua maioria C e D e acompanha o perfil demográfico brasileiro. No entanto, as grandes premiações, os grandes torneios, esses jovens, principalmente de favelas e áreas periféricas, não acessam. Então, quando nós criamos a Arena AfroGames e começamos a realizar aqui a Copa AfroGames, a proposta é que esses jovens de favela pudessem vivenciar a mesma experiência que um garoto branco de classe média alta poderia acessar”.

Negrete e Brabo Gordinho, embaixadores da marca, foram responsáveis por apresentar e animar a garotada nos momentos entre as partidas. O influenciador digital, Negrete, conversou com o Correio e disse se sentir muito feliz de poder compartilhar esse momento com as crianças.

“É muito gratificante, obviamente, dar oportunidade para esses meninos que sonham em ser pro-players, que sonham em viver do eFootball, que sonham em estar ajudando a sua família por meio dos games. Então, para mim é um sonho poder vê-los desfrutando desse momento, perto da sua família, perto dos seus amigos. Isso para mim é muito importante, eu me sinto muito feliz”.

O Torneio

Na Terra Natal do Romário, ambos os jogadores eram obrigados a escolherem o time do Barcelona no torneio, com o elenco mais atual, trazendo os craques Lamine Yamal, Pedri e Raphinha. Não só isso, mas uma das condições era que o Baixinho tinha que aparecer entre os escalados em campo. Romário inclusive é considerado um dos superjogadores do jogo, marcando 98 pontos de habilidade. Ou seja, cada partida estava 100% equilibrada, contando apenas com a habilidade de cada um para avançar no torneio.

Ao longo do evento, as partidas foram mescladas entre as modalidades, primeiramente as semifinais do console, em seguida as semifinais de mobile e depois a final de cada com uma melhor de três para revelar o vencedor.

A primeira partida entre RafaZN e Bruninho Futefácil começou disputada, com o placar sendo aberto logo cedo pelo adversário. Foi o craque Romário que brilhou em ambos os lados do Barcelona e marcou o gol que definiu a vitória de Bruninho Futefácil, finalizando a partida com 3X2.

A segunda disputa da modalidade de consoles foi entre JDLM e Eduardinho, o último que marcou no começo do primeiro tempo e segurou o jogo o máximo que deu até finalmente encerrar a partida e levar a melhor.

El_Mysterio e Mendonça abriram os trabalhos da modalidade mobile. Mysterio marcou dois gols antes da metade do primeiro tempo, abrindo grande vantagem contra o adversário.

Na reta final do primeiro tempo, conseguiu o terceiro ponto e garantiu sua vaga na grande final de mobile.

Rentão e Medrado foram a próxima dupla a disputar nas partidas mobile. Medrado abriu o placar rapidamente, adiantando dois pontos na frente do Rentão. O prego final foi o terceiro gol aos 70 minutos de partida, que deu a vaga da final para Medrado.

Na partida final de consoles entre Eduardinho e Bruno Futefácil, o placar da primeira partida foi com números altos, indo para o tempo extra da prorrogação. No fim, Eduardinho acabou saindo por cima com um placar de 4X3. O segundo jogo foi mais difícil, com cada um se esforçando ao máximo para marcar; porém, Eduardinho abriu novamente o placar e marcou 2 gols. O último jogo ficou empatado por muito tempo, com cada um tendo feito um ponto. Nos minutos finais, Eduardinho marcou e acabou levando a taça eFootball e a primeira vaga para disputar na Espanha.

No mobile, a disputa foi entre El_Mysterio e Medrado, com uma partida fortemente disputada no início; contudo, por problemas técnicos, o jogo não conseguiu ser encerrado e acabou deixando a categoria mobile sem um vencedor definido. El_Mysterio publicou em suas redes sociais que a Konami vai promover uma nova partida em São Paulo para decidir qual dos dois jogadores vai levar a vaga para a Espanha.

As seletivas presenciais do campeonato do FC Barcelona acontecem em janeiro de 2026, com tudo pago pela organização. Os vencedores da etapa espanhola garantirão vagas diretas na fase final do mundial de eFootball em 2026.

eFootball está disponível gratuitamente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS e Android.