"O Agente Secreto" ganha Melhor Filme Internacional em Nova York

Vitória dupla reforça força do cinema brasileiro no circuito de críticos de Nova York - (crédito: Vitrine Filmes /Divulgação)

O Agente Secreto reafirmou o cinema brasileiro no cenário global ao conquistar o prêmio de Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC) 2025, um dos reconhecimentos mais tradicionais da crítica dos Estados Unidos. A vitória coloca o longa de Kleber Mendonça Filho ao lado de outros três brasileiros que chegaram ao topo da premiação: Pixote (1981), Cidade de Deus (2003) e Bacurau (2020).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O NYFCC, formado por mais de 50 jornalistas especializados, é considerado um dos principais termômetros da temporada de prêmios, embora suas escolhas nem sempre coincidam com as decisões finais do Oscar. Ainda assim, o prestígio do grupo garante relevância histórica a cada obra destacada.

Além do triunfo do filme, Wagner Moura venceu como Melhor Ator, tornando-se o primeiro latino a receber o prêmio. Intérprete de Armando no longa, o brasileiro foi anunciado campeão nas redes sociais da associação, consolidando sua performance como uma das mais celebradas do ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A dupla vitória brasileira ecoou no discurso bem-humorado do diretor. “Uma grande notícia, I need a drink” (preciso de uma bebida), brincou Mendonça Filho ao comentar a repercussão da vitória. Na edição anterior, os prêmios haviam ido para Adrien Brody, por O Brutalista, que depois confirmaria o favoritismo no Oscar, e para Tudo que imaginamos como luz na categoria internacional — reforçando a tradição do NYFCC de antecipar discussões importantes da temporada cinematográfica.

O Agente Secreto MELHOR FILME INTERNACIONAL @nyfcc Grato. Uma grande notícia. I need a drink. ♥????? https://t.co/w4bfhLKQAL — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 2, 2025