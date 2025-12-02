"O Agente Secreto" ganha Melhor Filme Internacional em Nova York

O Agente Secreto reafirmou o cinema brasileiro no cenário global ao conquistar o prêmio de Melhor Filme Internacional no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC) 2025, um dos reconhecimentos mais tradicionais da crítica dos Estados Unidos. A vitória coloca o longa de Kleber Mendonça Filho ao lado de outros três brasileiros que chegaram ao topo da premiação: Pixote (1981), Cidade de Deus (2003) e Bacurau (2020).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O NYFCC, formado por mais de 50 jornalistas especializados, é considerado um dos principais termômetros da temporada de prêmios, embora suas escolhas nem sempre coincidam com as decisões finais do Oscar. Ainda assim, o prestígio do grupo garante relevância histórica a cada obra destacada.
Além do triunfo do filme, Wagner Moura venceu como Melhor Ator, tornando-se o primeiro latino a receber o prêmio. Intérprete de Armando no longa, o brasileiro foi anunciado campeão nas redes sociais da associação, consolidando sua performance como uma das mais celebradas do ano.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A dupla vitória brasileira ecoou no discurso bem-humorado do diretor. “Uma grande notícia, I need a drink” (preciso de uma bebida), brincou Mendonça Filho ao comentar a repercussão da vitória. Na edição anterior, os prêmios haviam ido para Adrien Brody, por O Brutalista, que depois confirmaria o favoritismo no Oscar, e para Tudo que imaginamos como luz na categoria internacional — reforçando a tradição do NYFCC de antecipar discussões importantes da temporada cinematográfica.
O Agente Secreto MELHOR FILME INTERNACIONAL @nyfcc Grato. Uma grande notícia. I need a drink. ♥????? https://t.co/w4bfhLKQAL— Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 2, 2025
Saiba Mais
- Diversão e Arte Diddy diz que Netflix 'roubou' imagens para novo documentário
- Diversão e Arte Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York
- Diversão e Arte No Cristo Redentor, Rosalía corta músicas sobre sexo e deixa "Berghain" de fora
- Diversão e Arte Sobradinho 2 recebe festival gratuito voltado para público infantil
- Diversão e Arte Artista brasiliense Diogo Leon Xavier lança single 'Amor é revolução'
- Diversão e Arte Dia do Samba: a história que nasceu marginalizada e virou símbolo central do Brasil
- Diversão e Arte Prêmio Sesc de Cultura 2025 homenageia artistas do DF
- Diversão e Arte Mãe de Lexa se manifesta sobre substituição como rainha de bateria
- Diversão e Arte TZ da Coronel abre o jogo sobre estreia como ator na Globo