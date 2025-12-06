Pérola Faria anuncia segunda gravidez e revela nome de bebê

A atriz Pérola Faria, de 34 anos, compartilhou um novo capítulo de sua vida familiar ao anunciar que está grávida novamente. Ao lado do marido, o ator e diretor Mario Bregieira, 32, ela revelou que a família vai crescer mais uma vez. Já pais de Joaquim, de 3 anos, o casal decidiu descobrir o sexo do bebê em um momento especial. "Nosso coração transbordou! Recebemos a notícia mais linda: Deus nos presenteou com uma menininha", celebrou a artista.

Pouco depois, foi confirmado que a bebê se chamará Catarina. Emocionada com a chegada da segunda filha, Pérola Faria declarou: "Mais uma bênção do Senhor chegando para nossa família", reforçando a gratidão pelo novo momento que vive ao lado do primogênito.

Em seu perfil, a atriz ainda completou: "Que ela venha com muita saúde, paz e a mão de Deus sobre cada detalhe da sua formação. Estamos vivendo um milagre novamente", demonstrando fé e esperança.

A revelação foi feita por meio de um bolo com recheio rosa. Adepta de uma rotina saudável, Pérola Faria optou por uma versão vegana, sem glúten, lactose ou açúcar refinado, marcando o início dessa nova fase.

