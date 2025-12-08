Isabelle Drummond está nos preparativos para fazer seu retorno às telinhas após seis anos. A atriz interpretará Naiane, a vilã de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, que estreia em janeiro.
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista refletiu sobre as expectativas para o retorno aos folhetins, e detalhou os investimentos realizados na carreira durante o período afastada.
"Dos 14 anos em diante, eu fiquei fazendo novela uma atrás da outra. Eu vivi muito dentro. Num determinado momento eu tive que entender qual era a minha vida fora dos personagens, sabe? Como é que eu era. Então eu tomei esse tempo. Eu acho que é importante para a gente saber quem a gente é e o que a gente quer. O trabalho traz muita identidade para a gente, a profissão. Mas precisamos saber quem a gente é além disso. Eu tento fazer isso sempre", explicou Isabelle Drummond.
Ao contrário da personalidade da sua personagem em Coração Acelerado, Isabelle Drummond é extremamente discreta nas redes sociais sobre a vida pessoal, e afirmou ter se acostumado com o fato.
"Eu me acostumei um pouco com essa coisa de as pessoas acompanharem a minha vida. Mas eu não fico vendo muito, não. Eu não sou de ficar muito ligada no que as pessoas comentam. Não sou de ficar procurando o que estão falando de mim. Eu acho que já basta o que chega até mim", disse a atriz.
O post Isabelle Drummond volta às novelas e detalha motivos de seu afastamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
