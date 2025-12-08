João Guilherme revela sonho de carreira internacional e mira no Oscar: "É o auge" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Guilherme abriu o jogo sobre seus planos para uma carreira internacional e revelou o sonho de chegar ao Oscar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, o ator e cantor não escondeu que trata a possibilidade como um grande objetivo profissional. "É uma vontade, acho que de quase todo mundo que atua em cinema. A gente vê produções hoje sendo destaque, séries espanholas, coreanas, do mundo todo. Eu sonho com essa projeção internacional", declarou.

Leia também: Isabelle Drummond volta às novelas e detalha motivos de seu afastamento

"É o auge"

O filho de Leonardo, que atua desde os 7 anos de idade, afirmou que desde o início da carreira mira em oportunidades para além do nacional. "Qual é o auge? Ah, é ganhar um Oscar? Então é isso, a vontade existe, é um sonho que eu tenho aqui dentro. Vou descansar o dia que talvez eu pisar naquele tapete vermelho", disse.

Segundo ele, uma das questões que o mais norteia é o perfil de amadurecimento. "Essa é uma missão nossa, fazer essa transição de uma imagem de pessoa mais nova, ou de um adolescente, para coisas mais maduras. Comecei fazendo um drama, ‘Meu Pé de Laranja Lima’, um filme tão sensível, tão profundo, um filme premiado. É isso que eu amo", refletiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

João Guilherme também revelou que, para fazer sentido com essa estratégia, têm sido mais seletivo com os projetos que surgem. "A gente tem buscado um tipo de projeto cada vez mais chato para dizer sim. Temos dito muitos nãos, mas necessários para a gente poder chegar onde a gente quer chegar", explicou.

O post João Guilherme revela sonho de carreira internacional e mira no Oscar: "É o auge" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.