Denise Fraga vive drama de mulheres 50+ em novo filme

Ana Catarina, interpretada por Denise Fraga, passou dos 50 anos de idade, vive em uma comunidade pesqueira em Florianópolis e está prestes a partir para Portugal. Mas, antes disso, precisa se desfazer de alguns objetos. O terceiro longa metragem da diretora Marcia Paraiso, Livros restantes, conta o destino de cinco obras pelas quais a protagonista tem grande apego.



As dedicatórias, cheiros e marcas impedem Ana Catarina de se desvencilhar dos livros. Ela escolhe então devolvê-los para quem a presenteou. Os reencontros aguçam a memória dela e a conectam ao passado. A professora relembra traumas que carrega, situações adormecidas e silenciadas, para que possa seguir em frente. Augusto Madeira, Renato Turnes, Vanderleia Will também compõem o elenco.

O filme tem maioria feminina na equipe e foi rodado no bairro da Barra da Lagoa, comunidade pesqueira de Florianópolis, e em Aveiro, Portugal. A frase "fale de sua aldeia e estará falando do mundo" é a síntese do que constitui o longa, uma coprodução Brasil-Portugal com a Plural Filmes.

