Portal 12/12: rituais simples para encerrar 2025 com leveza

O Portal 12/12 é considerado um momento de encerramento energético do ano. Segundo a tradição esotérica, a data funciona como um ponto de alinhamento entre intenção, cura emocional e abertura para novos ciclos. Em 2025, a chegada do portal reforça a importância de fechar pendências afetivas, organizar a vida interna e preparar o campo emocional para 2026.
De acordo com Juliana Viveiros, oraculista do Astrolink, o período favorece pausas e reflexões, especialmente sobre o que deve permanecer e o que precisa ficar no ano que termina. "Pequenas decisões conscientes tendem a trazer mais estabilidade, e rituais simbólicos ajudam a fortalecer intenções e ancorar a energia de fechamento", afirma.
Como aproveitar o Portal 12/12
Entre as práticas recomendadas pela oraculista, estão momentos de introspecção, organização emocional e ações simples que simbolizem renovação. O ritual da escrita — anotar o que deseja deixar para trás e o que quer preservar — ganha destaque. Banhos de ervas suaves, como camomila, alecrim ou lavanda, também são opções para uma limpeza energética leve. "Organizar um espaço da casa e escolher uma afirmação que represente o novo ciclo são formas práticas de direcionar a energia do portal", complementa.
Energia do Portal 12/12 para cada signo
Áries
Energia: força para construir estabilidade emocional.
Ritual: escreva 3 coisas que deseja proteger em 2026.
Afirmação: “Minha coragem também cria segurança.”
Touro
Energia: ordem interna e bem-estar afetivo.
Ritual: reorganize um espaço da casa.
Afirmação: “Encerro ciclos para viver em paz.”
Gêmeos
Energia: clareza emocional e responsabilidade nas palavras.
Ritual: escreva uma carta que não será enviada.
Afirmação: “Minhas palavras organizam meu mundo.”
Câncer
Energia: cura dos vínculos e proteção emocional.
Ritual: banho consciente pedindo proteção.
Afirmação: “Minha sensibilidade me guia e me protege.”
Leão
Energia: autenticidade nas relações.
Ritual: escreva promessas pessoais para 2026.
Afirmação: “Minha luz brilha quando sou verdadeiro comigo.”
Virgem
Energia: organização emocional com compaixão.
Ritual: limpar mesa ou agenda e soltar tarefas.
Afirmação: “Escolho uma ordem que acolhe.”
Libra
Energia: equilíbrio entre relações e desejos.
Ritual: acender uma vela rosa.
Afirmação: “Mereço vínculos que sustentam minha alma.”
Escorpião
Energia: transformação e encerramento do que já cumpriu seu papel.
Ritual: escrever e queimar o que deseja liberar.
Afirmação: “Renasço quando deixo ir.”
Sagitário
Energia: responsabilidade emocional.
Ritual: caminhada consciente.
Afirmação: “Minha liberdade cresce quando me escuto.”
Capricórnio
Energia: reorganização afetiva e estabilidade interna.
Ritual: organizar finanças ou agenda para 2026.
Afirmação: “A estabilidade nasce das minhas decisões.”
Aquário
Energia: clareza sobre prioridades afetivas.
Ritual: listar metas emocionais para o próximo ano.
Afirmação: “Escolho vínculos que me impulsionam.”
Peixes
Energia: sensibilidade e renovação material/espiritual.
Ritual: limpar carteira ou área financeira.
Afirmação: “A abundância flui quando vivo alinhado à minha alma.”
