Portal 12/12: rituais simples para encerrar 2025 com leveza

O Portal 12/12 é considerado um momento de encerramento energético do ano. Segundo a tradição esotérica, a data funciona como um ponto de alinhamento entre intenção, cura emocional e abertura para novos ciclos. Em 2025, a chegada do portal reforça a importância de fechar pendências afetivas, organizar a vida interna e preparar o campo emocional para 2026.

De acordo com Juliana Viveiros, oraculista do Astrolink, o período favorece pausas e reflexões, especialmente sobre o que deve permanecer e o que precisa ficar no ano que termina. "Pequenas decisões conscientes tendem a trazer mais estabilidade, e rituais simbólicos ajudam a fortalecer intenções e ancorar a energia de fechamento", afirma.

Como aproveitar o Portal 12/12

Entre as práticas recomendadas pela oraculista, estão momentos de introspecção, organização emocional e ações simples que simbolizem renovação. O ritual da escrita — anotar o que deseja deixar para trás e o que quer preservar — ganha destaque. Banhos de ervas suaves, como camomila, alecrim ou lavanda, também são opções para uma limpeza energética leve. "Organizar um espaço da casa e escolher uma afirmação que represente o novo ciclo são formas práticas de direcionar a energia do portal", complementa.

Energia do Portal 12/12 para cada signo

Áries

Energia: força para construir estabilidade emocional.

Ritual: escreva 3 coisas que deseja proteger em 2026.

Afirmação: “Minha coragem também cria segurança.”

Touro

Energia: ordem interna e bem-estar afetivo.

Ritual: reorganize um espaço da casa.

Afirmação: “Encerro ciclos para viver em paz.”

Gêmeos

Energia: clareza emocional e responsabilidade nas palavras.

Ritual: escreva uma carta que não será enviada.

Afirmação: “Minhas palavras organizam meu mundo.”

Câncer

Energia: cura dos vínculos e proteção emocional.

Ritual: banho consciente pedindo proteção.

Afirmação: “Minha sensibilidade me guia e me protege.”

Leão

Energia: autenticidade nas relações.

Ritual: escreva promessas pessoais para 2026.

Afirmação: “Minha luz brilha quando sou verdadeiro comigo.”

Virgem

Energia: organização emocional com compaixão.

Ritual: limpar mesa ou agenda e soltar tarefas.

Afirmação: “Escolho uma ordem que acolhe.”

Libra

Energia: equilíbrio entre relações e desejos.

Ritual: acender uma vela rosa.

Afirmação: “Mereço vínculos que sustentam minha alma.”

Escorpião

Energia: transformação e encerramento do que já cumpriu seu papel.

Ritual: escrever e queimar o que deseja liberar.

Afirmação: “Renasço quando deixo ir.”

Sagitário

Energia: responsabilidade emocional.

Ritual: caminhada consciente.

Afirmação: “Minha liberdade cresce quando me escuto.”

Capricórnio

Energia: reorganização afetiva e estabilidade interna.

Ritual: organizar finanças ou agenda para 2026.

Afirmação: “A estabilidade nasce das minhas decisões.”

Aquário

Energia: clareza sobre prioridades afetivas.

Ritual: listar metas emocionais para o próximo ano.

Afirmação: “Escolho vínculos que me impulsionam.”

Peixes

Energia: sensibilidade e renovação material/espiritual.

Ritual: limpar carteira ou área financeira.

Afirmação: “A abundância flui quando vivo alinhado à minha alma.”

