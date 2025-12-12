InícioPolítica
Lula: "Redes devem responder por conteúdo de violência contra mulher"

Presidente afirmou que as plataformas não podem mais "fingir que não são responsáveis" por conteúdos criminosos, durante conferência de direitos humanos

Lula declarou que é "inaceitável" que as redes "continuem a fingir que não têm responsabilidade" pelos conteúdos criminosos - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (12/12), que as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação de conteúdos que incentivem a violência contra a mulher.

Lula declarou que é “inaceitável” que as redes “continuem a fingir que não têm responsabilidade” pelos conteúdos criminosos. O chefe do Executivo também voltou a defender que haja um movimento de conscientização dos homens contra a violência contra a mulher.

“As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentivo à violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos”, discursou Lula durante o encerramento da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos (ConDH).

"É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continuem a circular impunemente, sem qualquer moderação”, acrescentou o presidente.

Nos últimos dias, Lula iniciou uma mobilização do governo federal de combate à violência contra a mulher, após uma série de casos de grande repercussão, como a jovem que foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro, e que teve suas pernas amputadas.

Reunião pelas mulheres

Lula confirmou que fará na próxima semana uma reunião com os presidentes dos demais Poderes e com chefes de outros órgãos públicos para discutir medidas de combate à violência e de conscientização dos homens.

Em seu discurso, citou dados do Ministério da Justiça que, entre janeiro e outubro deste ano, 1.177 mulheres foram vítimas de feminicídio no país.

“Mulheres são agredidas, estupradas e assassinadas por homens que se acham donos do mundo, e que se julgam proprietários de suas companheiras, mas são apenas o pior que a humanidade já produziu, e precisam ser punidos com todo o rigor da lei.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 12/12/2025 13:18
