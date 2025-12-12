Lula: "Redes devem responder por conteúdo de violência contra mulher"

Lula declarou que é "inaceitável" que as redes "continuem a fingir que não têm responsabilidade" pelos conteúdos criminosos - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (12/12), que as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação de conteúdos que incentivem a violência contra a mulher.

Lula declarou que é “inaceitável” que as redes “continuem a fingir que não têm responsabilidade” pelos conteúdos criminosos. O chefe do Executivo também voltou a defender que haja um movimento de conscientização dos homens contra a violência contra a mulher.

“As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentivo à violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos”, discursou Lula durante o encerramento da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos (ConDH).

"É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continuem a circular impunemente, sem qualquer moderação”, acrescentou o presidente.

Nos últimos dias, Lula iniciou uma mobilização do governo federal de combate à violência contra a mulher, após uma série de casos de grande repercussão, como a jovem que foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro, e que teve suas pernas amputadas.

Reunião pelas mulheres

Lula confirmou que fará na próxima semana uma reunião com os presidentes dos demais Poderes e com chefes de outros órgãos públicos para discutir medidas de combate à violência e de conscientização dos homens.

Em seu discurso, citou dados do Ministério da Justiça que, entre janeiro e outubro deste ano, 1.177 mulheres foram vítimas de feminicídio no país.

“Mulheres são agredidas, estupradas e assassinadas por homens que se acham donos do mundo, e que se julgam proprietários de suas companheiras, mas são apenas o pior que a humanidade já produziu, e precisam ser punidos com todo o rigor da lei.