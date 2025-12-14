Gustavo Mioto dá opinião sobre beijo técnico em novela vertical da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gustavo Mioto, o protagonista da novela vertical Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, que estreou na última sexta-feira (12), revelou a sua reação com o beijo técnico que lançou em Maya Aniceto, a Cindy, sue par romântico na trama.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu fiquei mais travado na primeira vez. Conversei com Maya, minha parceira de cena, para entender os limites. Todo mundo foi querido, me acalmou, me tranquilizou para o que ia acontecer", disse em entrevista ao G1.

Leia também: Gustavo Mioto esclarece polêmica sobre versão de “Princesa” sem Ana Castela

O cantor, e agora ator, entregou quais os momentos se sentiu mais confortável na trama. "Quando eu subi no palco para tocar com a Cindy, eu me senti mais confortável. Eu estava muito em casa e isso ajudou a pegar entrosamento com o pessoal do set. Então comecei pela parte mais fácil, digamos assim", revelou.

Leia também: Gustavo Mioto supera Ana Castela e é flagrado aos beijos com ex-BBB

Gustavo Mioto confessou que está preparado para as críticas negativas que pode provocar ao protagonizar sua primeira novela na Globo, ainda mais em formato novo. "Vai ser complicado para algumas pessoas me verem atuando, porque eu acho que estranha, é uma cara nova. Eu não tenho experiência nenhuma e foi algo desafiador. A galera pode pegar no pé por conta de falta de técnicas, mas não tem muito o que fazer. Quando sair a novela, fico dois, três dias fora do telefone", prometeu.

Leia também: Gustavo Mioto fala sobre vida amorosa após término com Ana Castela

O post Gustavo Mioto dá opinião sincera sobre beijo técnico em novela vertical da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.