Gustavo Mioto supera Ana Castela e é flagrado aos beijos com ex-BBB - (crédito: Instagram/Globo)

Gustavo Mioto pode estar vivendo um novo romance após o término de seu namoro com Ana Castela. Isso porque, o cantor sertanejo foi fotografado aos beijos com a ex-participante do Big Brother Brasil, Larissa Santos.

Esta é a primeira vez que Mioto aparece publicamente com alguém desde o fim do relacionamento com a Boiadeira, encerrado em dezembro de 2024. Ana, no entanto, assumiu há algumas semanas um romance com o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

Segundo informações da página Daily do Garotinho, Mioto e Larissa não estavam sozinhos: o passeio contou com a presença de outros influenciadores e ex-BBBs, incluindo Eslovênia e Eva, que participaram da mesma edição do reality que Larissa.

O grupo teria se reunido no início de novembro para curtir o clima da serra paulista, e foi nesse contexto que a aproximação entre os dois teria acontecido.

A ex-sister compartilhou fotos da viagem nas redes sociais no dia 3 de novembro, mesma data em que Mioto apareceu na companhia das ex-BBBs e do influenciador Brino, durante um show realizado em São Paulo.

Depois da apresentação, todos seguiram juntos para Campos, onde continuaram postando registros semelhantes.

Um detalhe que chamou atenção dos fãs foi a paisagem ao fundo de uma das fotos publicadas por Mioto: a vista do hotel em que ele estava é praticamente idêntica à que aparece em uma imagem postada por Larissa, reforçando os rumores de que o casal dividiu hospedagem durante o passeio.