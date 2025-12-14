InícioDiversão e Arte
Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em Gramado

Em gravação de final de ano, o clássico modelo de carro perdeu freios em subida; cantor e equipe passam bem após bater em três veículos e árvore

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados - (crédito: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi)

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14/12) durante a gravação do clipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac do ano de 1960 quando o veículo perdeu os freios.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu em uma subida íngreme na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Com a falha mecânica, o carro desceu a lomba de ré e colidiu com outros três carros e uma árvore.

Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados. O cantor está na cidade para a gravação do Especial de Fim de Ano da TV Globo.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/12/2025 11:04 / atualizado em 14/12/2025 11:22
