Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em Gramado

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo (14/12) durante a gravação do clipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo. O artista dirigia um Cadillac do ano de 1960 quando o veículo perdeu os freios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu em uma subida íngreme na cidade de Gramado, na Serra gaúcha. Com a falha mecânica, o carro desceu a lomba de ré e colidiu com outros três carros e uma árvore.
Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados a um hospital. Todos fizeram exames e foram liberados. O cantor está na cidade para a gravação do Especial de Fim de Ano da TV Globo.
Saiba Mais
- Brasil Morre Haroldo Costa, ícone da cultura afro-brasileira, aos 95 anos
- Brasil Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado
- Brasil Plataforma monitora saúde do solo no país
- Brasil Senatran fixa limite de R$ 180 para exames da CNH e profissionais contestam
- Brasil Enel deve restabelecer 100% da energia em São Paulo até o final deste domingo
- Brasil Caetano Veloso convoca ato contra PL da Dosimetria neste domingo (14/12)
postado em 14/12/2025 11:04 / atualizado em 14/12/2025 11:22