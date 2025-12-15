Atriz relata rotina de quimioterapia após descobrir câncer de forma inesperada

A atriz Dani Gondim virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, após anunciar a descoberta de seu diagnóstico de câncer. Em vídeo publicado, ela aparece raspando os cabelos enquanto anuncia sobre seu tratamento contra a doença.
"Impossível esconder"
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista admitiu que inicialmente pensou em não tornar o fato público, mas que foi inevitável. "Ficou impossível esconder. Eu estava cada vez mais careca, usando perucas, e minha família precisava desmarcar compromissos. Não estava sendo justo para eles",contou.
"Decidi publicar um vídeo falando sobre a situação. Fui dormir e, quando acordei, meu nome estava em todos os lugares e meu celular tinha várias ligações não atendidas. Fiquei apavorada, mas depois foi bom. Recebi muito carinho, e as pessoas entenderam minhas ausências. Agora quero usar essa visibilidade para promover campanhas de doação de sangue e medula óssea", disse Dani Gondim.
A atriz contou que, por conta da localização e do tamanho do câncer, as sessões de quimioterapia precisam ser intensas. "São doses cavalares para tentar anular o problema. Fico internada por uma semana, recebendo quimioterapia 24 horas por quatro dias e meio. Por isso, os efeitos colaterais vieram tão rápido. Radioterapia não era opção", explicou.
Dani Gondim revelou, ainda, que mesmo tendo uma vida saudável, sem ser fumante ou consumidora de álcool, descobriu o câncer através de exames após passar mal com frequência. "Eu sempre tive a pressão baixa, mas as quedas ficaram mais frequentes. Atribuí ao estresse, ao calor, às viagens… Ao mesmo tempo, estava com uma tosse seca persistente. Enrolei por meses porque meu check-up estava ótimo", declarou.
