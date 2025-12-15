Atriz relata rotina de quimioterapia após descobrir câncer de forma inesperada

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista admitiu que inicialmente pensou em não tornar o fato público - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Dani Gondim virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, após anunciar a descoberta de seu diagnóstico de câncer. Em vídeo publicado, ela aparece raspando os cabelos enquanto anuncia sobre seu tratamento contra a doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Impossível esconder"

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista admitiu que inicialmente pensou em não tornar o fato público, mas que foi inevitável. "Ficou impossível esconder. Eu estava cada vez mais careca, usando perucas, e minha família precisava desmarcar compromissos. Não estava sendo justo para eles",contou.

Leia também: Rei Charles III anuncia que terá o tratamento de câncer reduzido em 2026

"Decidi publicar um vídeo falando sobre a situação. Fui dormir e, quando acordei, meu nome estava em todos os lugares e meu celular tinha várias ligações não atendidas. Fiquei apavorada, mas depois foi bom. Recebi muito carinho, e as pessoas entenderam minhas ausências. Agora quero usar essa visibilidade para promover campanhas de doação de sangue e medula óssea", disse Dani Gondim.

A atriz contou que, por conta da localização e do tamanho do câncer, as sessões de quimioterapia precisam ser intensas. "São doses cavalares para tentar anular o problema. Fico internada por uma semana, recebendo quimioterapia 24 horas por quatro dias e meio. Por isso, os efeitos colaterais vieram tão rápido. Radioterapia não era opção", explicou.

Leia também: Lula e Janja visitam Roseana Sarney durante tratamento contra câncer

Dani Gondim revelou, ainda, que mesmo tendo uma vida saudável, sem ser fumante ou consumidora de álcool, descobriu o câncer através de exames após passar mal com frequência. "Eu sempre tive a pressão baixa, mas as quedas ficaram mais frequentes. Atribuí ao estresse, ao calor, às viagens… Ao mesmo tempo, estava com uma tosse seca persistente. Enrolei por meses porque meu check-up estava ótimo", declarou.

Leia também: Val Kilmer recusou tratamento de câncer por causa de religião e morreu aos 65 anos

O post Atriz relata rotina de quimioterapia após descobrir câncer de forma inesperada: "Impossível esconder" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.