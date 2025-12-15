Pedro Scooby é acionado na Justiça após acusações de racismo

Segundo informações, o surfista teria afirmado que o brasileiro Weslley Dantas teria sido prejudicado na bateria em que foi eliminado da competição - (crédito: Reprodução/Globo)

Pedro Scooby foi acionado pela Justiça após a circulação de áudios e vídeos nas redes sociais em que o atleta faz acusações de racismo e de manipulação de notas por parte dos juízes durante o Challenger Series de Saquarema, realizado em outubro deste ano.

Segundo informações, o surfista teria afirmado que o brasileiro Weslley Dantas teria sido prejudicado na bateria em que foi eliminado da competição. Para ele, o atleta teria recebido tratamento desfavorável por "ser preto, brasileiro e sem patrocínio". Em outro trecho, o ex-BBB diz que os juízes "escolhem quem querem que passe", colocando em dúvida a lisura do julgamento das baterias.

Deste modo, a WSL Brasil (World Surf League) foi acionada na 2ª Vara Criminal da Comarca de Saquarema, no Rio de Janeiro, contra Pedro Scooby, e no pedido apresentado à Justiça, há o pedido de que ele esclareça a quem se referiam as acusações feitas nos vídeos, se ele possui provas que sustentem as declarações e se mantém as afirmações mesmo diante dos dados oficiais da bateria.

De acordo com a organização, na comparação direta entre as ondas surfadas, Weslley Dantas recebeu nota superior à do adversário, o australiano George Pittar, na onda questionada. Na possibilidade de não houver nenhum retorno, a WSL informa que poderá ingressar com ação por difamação e também por danos morais, alegando prejuízos à sua imagem institucional e à confiança no sistema de julgamento das competições que organiza.

