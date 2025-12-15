Dressa lança álbum solo e detalha processo de transição e resiliência

Abraçar e entender a própria arte leva tempo. Mais do que isso, pode ser um processo de exploração artística e pessoal. Para a cantora Dressa, essa jornada tem sido um tanto quanto especial, especialmente pela fase atual que vive. Agora, depois de muito sucesso no Hyperanhas, ela se joga de cabeça na carreira solo, exatamente como deveria ser. E para celebrar esse momento, o novo álbum Efeito borboleta, traz sentimentos antes escondidos e sonhos vislumbrados no futuro.



Em entrevista ao Correio, Dressa expressou grande entusiasmo com a chegada do trabalho. "Estou muito feliz e muito animada de poder experienciar esse momento, principalmente de lançamento do álbum, mas não só ele, né? Posso dizer que comecei ele mesmo já faz um ano e meio que eu tô nessa vibe, assim, realizando todas as minhas músicas mais pro álbum em específico”, detalha.



O projeto, lançado no começo de dezembro, conta com 15 músicas e participações especiais do trap e do funk, como MC Tuto, Azzy e Cynthia Luz. O nome do álbum, para ela, remete a como "cada escolha pode mudar tudo", é um espelho dessa jornada de autodescoberta e mudança que Dressa tem traçado. A primeira faixa de trabalho já resume essa proposta.



"Eu já tinha essa questão na mente de querer começar o álbum com ela, fazer uma música assim que eu pudesse transmitir esse processo de transição, não só artisticamente falando, mas também foi muito pessoal de altos e baixos, ficar longe da minha família nesse também foi algo que me afetou muito, de certa forma."



Apesar dos desafios, a cantora destaca a importância da sua persistência e da fé em seu propósito. "Mas a questão da resiliência, do propósito e querer me manter firme, acreditar muito no meu som, no meu sonho principalmente, foram essenciais para dar continuidade", afirma Dressa.



Encontro de propósitos



O processo de criação também foi impulsionado por um novo suporte profissional. Dressa mencionou o papel crucial da sua atual gravadora, a Capital, que ela define como um "encontro de propósitos". Lá, ela conta com a companhia do parceiro e amigo MC PH. "Deus foi colocando pessoas na minha vida que vibravam nessa mesma frequência que eu”, ressalta.



Essa parceria, de certo modo, foi fundamental para que a artista se sentisse à vontade para explorar novas sonoridades, rompendo um pouco com o gênero trap que a consagrou. Isso, segundo a artista, agregou nessa jornada de querer criar novas músicas e se jogar para novas vertentes.

Assim, o disco surge como um trabalho multifacetado, com fases distintas, refletindo as diferentes emoções vividas durante o período de produção. “Trouxe um pouco de tudo, dessa fase com mais festas e vibes pra cima e também músicas mais reflexivas, mais sentimentais”, acrescenta a cantora.

A importância da bagagem

Depois de longos anos à frente do Hyperanhas, lançar um projeto solo não deve ser nada fácil. Entretanto, respirar novos ares e firmar novos passos era um desejo antigo e necessário. Dessa forma, com muita gratidão e respeito, ela entendeu que, talvez, fosse a hora de voar por conta própria. "A minha saída do Hyperanhas também tem muito a ver com a questão de não me identificar mais com aquilo que eu estava apresentando para as pessoas”, destaca.



Apesar da necessidade de trilhar um caminho individual, Dressa fez questão de reconhecer a importância inestimável do grupo em sua formação. "Foi essencial para tudo que eu sou hoje. Para hoje eu poder estar aqui, tendo oportunidade de falar com você, para poder ter a oportunidade de lançar os meus sons na estética como está agora, foi porque eu comecei a escrever música com o grupo."



Com a bagagem do grupo e a liberdade da nova fase, Dressa conclui que o álbum solo a coloca em um novo patamar de autoconhecimento. Além disso, vê com bons olhos essa nova fase no rap feminino e imagina um futuro de muitas alegrias para a própria carreira. “Agora sei para onde estou indo, o que quero fazer e onde quero chegar”, finaliza.