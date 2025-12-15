Grávida, Lore Improta fala sobre planos de terceiro filho com Léo Santana

Lore Improta está à espera do segundo filho, fruto do relacionamento com Léo Santana. Os dois já são pais de Liz, de 4 anos, mas não destacaram aumentar a família novamente.

Em entrevista à revista Quem, a dançarina detalhou em torno do assunto. "Nosso sonho era ter um casalzinho e parar por aí, mas eu amo tanto ser mãe e Léo ama tanto ser pai, que se Deus quiser, hoje ou lá na frente, não será descartado mais um filho, não", contou.

Apesar da gravidez, Lore Improta, que também é musa da Viradouro, confirmou que participará do Carnaval de 2026 pela escola. O anúncio da gravidez foi feito no Instagram, em que ela compartilhou um vídeo celebrando a novidade ao lado da primeira filha e do marido.

Entre idas e vindas, a dançarina e o cantor estão juntos desde 2017. No entanto, oficializaram a união em 2021, no mesmo ano em que a primogênita nasceu.





