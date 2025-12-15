Valesca Popozuda revela motivo de ter desistido da carreira de atriz

Valesca Popozuda, que é uma das maiores artistas do funk, confessou que já teve alguns trabalhos na dramaturgia da Globo, antes de ter engatado na música.

Em entrevista à revista Quem, a cantora contou que trabalhava como figurante em novelas da emissora. "Quando saí do emprego de frentista em posto de gasolina, fui fazer figuração na Globo. Tinha entre 18 e 19 anos. Achava muito glamoroso e incrível", afirmou.

Entre as atrações, Valesca Popozuda citou Casseta & Planeta Urgente e a novela Meu Bem Querer (1998). Apesar de não ter destaque, a artista confessou que ser figurante também exigia profissionalismo.

"Era inscrita em uma agência. Fazer figuração não é fácil. Achava incrível, mas é puxado. Não sei como é a remuneração hoje em dia, mas naquela época para conseguir uma graninha era preciso estar todos os dias", contou a artista. De acordo com ela, a possibilidade de continuar como atriz foi descartada quando engravidou.

"Ganhei uma bolsa para estudar teatro, mas acabei descobrindo que estava grávida. Entrei em um mood de depressão. Tinha saído de casa e tudo estava saindo dos meus planos. Eu não poderia mais fazer figuração grávida. Não existe figurante grávida", disse Valesca, que é mãe de Pablo Gomez, de 26 anos.





