Hollow Knight Silksong vai ganhar expansão gratuita em 2026

O mais novo jogo da Team Cherry, Hollow Knight Silksong vai receber uma nova expansão em 2026. Chamada de Sea of Sorrow — O Mar da Tristeza em português — a expansão foi anunciada de surpresa na noite de segunda-feira (15/12) e promete um novo conteúdo para o jogo base, sendo inteiramente gratuito. O anúncio segue a base de trabalho da Team Cherry, que desde o título anterior, Hollow Knight, solta conteúdos a mais para seus títulos, contando com novas áreas e desafios, de forma gratuita.

Silksong foi um dos jogos mais aguardados do ano, já que a produtora tinha prometido seu lançamento ainda para 2025. O que foi cumprido com um trailer avisando uma semana antes do lançamento do título, que estreou em 4 de setembro. O reconhecimento do título foi imediato pela indústria, Hollow Knight Silksong é um dos poucos jogos de 2025 com a tarja “Must Play” do Metacritic.

O título ainda recebeu 6 indicações na maior premiação do mundo dos games, o The Game Awards, que ocorreu no dia 11 de dezembro, e deu o prêmio de Melhor Jogo de Ação/Aventura para Silksong.

Enquanto a Team Cherry não dá mais detalhes sobre o que Sea of Sorrow vai trazer ao jogo, resta os fãs esperarem novas informações, e que com certeza devem vir próximas do lançamento da expansão.

Hollow Knight Silksong está disponível para PlayStation 4,PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC.