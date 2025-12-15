O retorno de Luana Piovani ao Carnaval carioca já tem destino certo e papel de destaque. Aos 49 anos, a atriz foi confirmada como destaque de chão do Império Serrano no desfile de 2026, marcando sua volta à Marquês de Sapucaí após anos afastada da avenida. A escola de Madureira levará para a pista o enredo "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", uma homenagem à escritora Conceição Evaristo, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A participação marca a estreia de Luana Piovani no Reizinho de Madureira. O convite surgiu depois que a atriz manifestou publicamente, em setembro, o desejo de desfilar pela agremiação. A aproximação evoluiu de forma espontânea, até que ambas as partes oficializaram o acordo para o Carnaval de 2026, consolidando a parceria.
Além da avenida, Luana também levará seu trabalho artístico à quadra da escola. Em janeiro, ela apresentará o espetáculo "Cantos de Lua", criado para celebrar seus 35 anos de carreira, em uma sessão especial voltada à comunidade imperiana, com data ainda a ser divulgada.
Empolgada com o convite, a atriz falou sobre a emoção desse novo momento: "Voltar ao Carnaval carioca depois de tantos anos, e pelo Império Serrano, me enche de alegria e orgulho". Já Renato Esteves destacou a sintonia da artista com o projeto: "Ela chega com muita verdade, entrega e entusiasmo". O Império Serrano desfila no dia 14 de fevereiro de 2026, pela Série Ouro, como a quarta escola da noite.
O post Luana Piovani volta à Sapucaí como destaque de chão da Império Serrano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Abert repudia ataque de Zezé ao SBT após presença de Lula em evento
- Diversão e Arte Denise Fraga fala da dor e da saudade após morte da mãe: "Angústia"
- Diversão e Arte Nubia Oliiver revela lista com os 10 famosos com quem já transou
- Diversão e Arte Lucélia Santos negocia retorno às novelas após quase 20 anos
- Diversão e Arte Vanessa Ataídes relata preconceito por ter o maior bumbum do Brasil