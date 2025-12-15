Abert repudia ataque de Zezé ao SBT após presença de Lula em evento

Zezé criticou o suposto posicionamento político de Patrícia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, que, segundo ele, pensam "totalmente diferente do que o pai pensava" - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) emitiu nota de repúdio após ataques do cantor Zezé Di Carmargo ao SBT. Em vídeo publicado nas redes sociais no domingo (15/12), o artista criticou as filhas do apresentador Silvio Santos, que assumiram a gestão após a morte do pai, e pediu para ser retirado do especial de natal da emissora após saber da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na festa de inauguração do SBT News.

Na nota, a Abert pontuou que o sertanejo usou termos pejorativos para se referir às filhas de Silvio Santos e pediu que os fãs “cancelassem o SBT”. “As declarações ofensivas e desrespeitosas são incompatíveis com o debate público responsável e a liberdade de expressão”, escreveu. “A ABERT se solidariza com o SBT e lamenta que tais comportamentos cheguem ao extremo de ofender publicamente pessoas que prezam pelo entretenimento e informação levados diariamente aos lares de milhões de brasileiros”.

Zezé criticou o suposto posicionamento político de Patrícia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, que, segundo ele, pensam “totalmente diferente do que o pai pensava”.

Ele pediu ainda que a emissora retire a apresentação dele em um especial d natal, que já está gravada. "Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço, mas se puderem não precisa por no ar o meu especial. Não quero participar disso", declarou.

“A maneira que vocês pensam pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente”, diz. “A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de que grande parte do Brasil pensa e do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar”. O cantor já se manifestou publicamente e esteve no apoio à candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

O SBT também se manifestou após o vídeo do sertanejo. A carta aberta, assinada pela presidente da emissora, Daniela Beyruti, lamenta os ataques à família e afirma que a proposta do SBT News é ser um veículo de comunicação isento.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo”, diz o texto. “Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidimos julgá-lo”.

Além do presidente, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), integrantes da oposição, estiveram no evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também esteve presente.

Confira a carta do SBT na íntegra

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 - Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.

Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.

O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo

Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidimos julgá-lo.

Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.

A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.

DANIELA ABRAVANEL BEYRUTI

Presidente do SBT