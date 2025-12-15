Saiba detalhes sobre a personagem de Viviane Araújo em Três Graças

Personagem surge como uma figura decisiva para os rumos do enredo, - (crédito: Globo/Fabio Rocha)





Viviane Araújo é uma das novidades no elenco de Três Graças, novela das 9 escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. Esta marca a terceira colaboração da atriz com o autor, após passagens por Império, em 2014, e O Sétimo Guardião, em 2018. A participação foi cercada de expectativa e surpresa, já que, embora acompanhasse o projeto desde o início, ela não imaginava que entraria na história com a trama já em andamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na novela, Viviane Araújo interpreta Consuelo, um amor do passado de Misael, personagem vivido por Belo, que mora na comunidade fictícia da Chacrinha. A personagem surge como uma figura decisiva para os rumos do enredo, despertando sentimentos antigos e mexendo diretamente com o emocional de Misael, que passa a demonstrar nostalgia, encantamento e conflito ao lembrar desse reencontro.

A primeira menção a Consuelo está prevista para o capítulo que vai ao ar no dia 7 de janeiro. Após retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, Misael começa a comentar com os amigos sobre experiências vividas fora da comunidade e revela que reencontrou sua primeira namorada. A simples lembrança já é suficiente para deixá-lo visivelmente abalado, fazendo com que o nome de Consuelo passe a se repetir em suas conversas, sempre carregado de emoção.

Essas citações funcionam como um aquecimento para a entrada efetiva da personagem, que deve acontecer na semana seguinte. Mesmo antes de aparecer em cena, Consuelo já se impõe como um elemento central da narrativa, influenciando decisões e reacendendo sentimentos adormecidos. A expectativa é que a chegada da personagem represente um ponto de virada importante na trajetória de Misael e traga novas camadas de drama e emoção para Três Graças.

Saiba detalhes sobre a personagem de Viviane Araújo em Três Graças e quando ela deve aparecer na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.