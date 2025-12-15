InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Saiba detalhes sobre a personagem de Viviane Araújo em Três Graças

Na novela, Viviane Araújo interpreta Consuelo, um amor do passado de Misael (Belo)

Personagem surge como uma figura decisiva para os rumos do enredo, - (crédito: Globo/Fabio Rocha)
Personagem surge como uma figura decisiva para os rumos do enredo, - (crédito: Globo/Fabio Rocha)

Viviane Araújo é uma das novidades no elenco de Três Graças, novela das 9 escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. Esta marca a terceira colaboração da atriz com o autor, após passagens por Império, em 2014, e O Sétimo Guardião, em 2018. A participação foi cercada de expectativa e surpresa, já que, embora acompanhasse o projeto desde o início, ela não imaginava que entraria na história com a trama já em andamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na novela, Viviane Araújo interpreta Consuelo, um amor do passado de Misael, personagem vivido por Belo, que mora na comunidade fictícia da Chacrinha. A personagem surge como uma figura decisiva para os rumos do enredo, despertando sentimentos antigos e mexendo diretamente com o emocional de Misael, que passa a demonstrar nostalgia, encantamento e conflito ao lembrar desse reencontro.

A primeira menção a Consuelo está prevista para o capítulo que vai ao ar no dia 7 de janeiro. Após retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, Misael começa a comentar com os amigos sobre experiências vividas fora da comunidade e revela que reencontrou sua primeira namorada. A simples lembrança já é suficiente para deixá-lo visivelmente abalado, fazendo com que o nome de Consuelo passe a se repetir em suas conversas, sempre carregado de emoção.

Essas citações funcionam como um aquecimento para a entrada efetiva da personagem, que deve acontecer na semana seguinte. Mesmo antes de aparecer em cena, Consuelo já se impõe como um elemento central da narrativa, influenciando decisões e reacendendo sentimentos adormecidos. A expectativa é que a chegada da personagem represente um ponto de virada importante na trajetória de Misael e traga novas camadas de drama e emoção para Três Graças.

Saiba detalhes sobre a personagem de Viviane Araújo em Três Graças e quando ela deve aparecer na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 15/12/2025 23:09 / atualizado em 15/12/2025 23:10
SIGA
x