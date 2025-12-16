Disney prepara live-action focado em Gaston, vilão de 'A Bela e a Fera’

Mesmo diante de um ano marcado por resultados negativos com live-actions, a Disney não pretende abandonar a estratégia. O estúdio agora desenvolve um novo filme no formato, desta vez centrado em Gaston, antagonista de A Bela e a Fera e um dos vilões mais reconhecíveis do catálogo.
No entanto, a produção não será uma extensão direta do remake lançado em 2017. De acordo com o Deadline, a proposta do longa é apresentar uma abordagem inédita da história do personagem, explorando sua trajetória de forma independente da adaptação estrelada por Emma Watson e Dan Stevens.
O roteiro ficará sob responsabilidade de Dave Callaham, profissional que já assinou projetos como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Godzilla vs. Kong. A produção será conduzida por Michelle Rejwan.
Gaston surgiu originalmente na animação de 1991 como um caçador narcisista, autoritário e fixado em conquistar Bela. No live-action de 2017, o personagem foi interpretado por Luke Evans, ganhando uma releitura que ampliou sua presença sem alterar sua essência como vilão.
O filme solo de Gaston acompanha uma sequência de fracassos da Disney na indústria de live-actions, representado mais recentemente por Branca de Neve. O longa foi alvo de controvérsias desde a fase de produção, mas as críticas se intensificaram após a estreia. Além da recepção negativa, o filme sofreu com review bombing, prática em que avaliações desfavoráveis são publicadas em massa para impactar a imagem e o desempenho comercial da obra.
O reflexo disso foi sentido diretamente nas bilheterias. Branca de Neve arrecadou apenas US$ 69 milhões nos Estados Unidos e US$ 145 milhões no mercado global, números bastante inferiores ao orçamento estimado em US$ 270 milhões.
