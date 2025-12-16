Murilo Huff celebra aniversário de filho com Marília Mendonça

Murilo Huff comemorou os 6 anos de Léo, seu filho com Marília Mendonça, nesta terça-feira, dia 16. Nas redes sociais, o cantor publicou uma mensagem emocionante. Ele destacou a fé. Além disso, reforçou que a paternidade se tornou sua maior missão.
Na homenagem, Murilo Huff, de 30 anos, agradeceu pela vida do filho. Segundo ele, cuidar de Léo é um presente divino. "Hoje é dia de agradecer a Deus pela sua vida!! Há 6 anos eu ganhei o meu maior presente, a minha maior missão. Cuidar de você é uma dádiva de Deus, meu filho. Eu te amo muito", escreveu o sertanejo.
Antes disso, na tarde de segunda-feira, dia 15, o artista organizou uma comemoração especial. A festa contou com a ajuda da noiva, a influenciadora Gabriela Versiani. Amigos próximos participaram do momento, que foi marcado por carinho e simplicidade.
Durante a celebração, um detalhe chamou atenção nas redes sociais. Léo apareceu tocando na bateria a música Como Faz com Ela, sucesso eternizado por Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente de avião. O registro emocionou fãs da cantora.
Recentemente, Murilo Huff também compartilhou momentos da rotina ao lado do filho. Em um deles, mostrou Léo ajudando a cuidar de uma vaca da Nelore Ruff, empresa da qual é sócio. O cantor orientou o menino durante a atividade. Assim, reforçou a importância do aprendizado desde cedo.
Nos últimos meses, o sertanejo tem dedicado grande parte do tempo ao filho. Ele entrou com um pedido judicial para obter a guarda total da criança. A decisão veio após divergências com Dona Ruth, avó materna de Léo, sobre a criação do menino.
Desde julho, a Justiça definiu que Murilo Huff ficaria com a guarda integral. A medida foi tomada após a constatação de conflitos entre os responsáveis. Desde então, o cantor segue focado em garantir estabilidade, cuidado e presença constante na vida do filho.
