Pablo Pêgas prepara especial de Natal de "Fleayag", um fenômeno da web

O ator Pablo Pêgas encontrou nas redes sociais um caminho para se reinventar e dividir sua arte com o público. Criador da websérie Fleayag, que soma mais de 1 milhão de visualizações no Instagram e TikTok, ele construiu um projeto de tom irônico e humor debochado, abordando relacionamentos e o universo gay. O título faz uma brincadeira com Fleabag, série de Phoebe Waller-Bridge, uma de suas inspirações, ao lado do seriado Os normais e do filme Curtindo a vida adoidado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos pontos altos é a quebra da quarta parede, recurso que aproxima o personagem do espectador. "Eu queria construir um nicho nas minhas redes sociais, e como sempre fui aficionado pela quebra da quarta parede, já que fazia isso no teatro no meu solo, fui testando online com a Fleayag", explica Pablo.

A personagem Fleayag surgiu no final de 2023, em formato de pílulas, movida pelo desejo do ator de se adaptar a um mercado que, em sua percepção, estava absorvendo cada vez mais criadores de conteúdo. Assim, ele desenvolveu a primeira temporada, com seis episódios, que lhe rendeu uma indicação ao Rio WebFest.

Sobre o apelido carinhoso que recebeu, ele comenta: "Uma vez comentaram, me chamando de 'Vani da Santa Cecília', personagem icônica de Fernanda Torres, e Santa Cecília por ser um bairro central, jovem e LGBTQ+ friendly de São Paulo, e eu amei".

Pablo reflete sobre a importância da representatividade: "Por muito tempo, tivemos que nos satisfazer com poucos personagens que podíamos nos ver nas telas sendo LGBT+. Acho que somos mais pessoas LGBT+ no mercado audiovisual, estamos construindo novas possibilidades. A Fleayag é para mim quando tinha 14, 15 anos e buscava incessantemente me enxergar em alguma série e não tinha".

Sem patrocínio

A primeira temporada foi realizada sem investimento ou patrocínio, com elenco montado pelo próprio ator, direção de sua irmã Laís Pêgas e figurino de Guilherme Orlando. Diante do sucesso e de pedidos do público, a equipe agora se prepara para lançar um especial de Natal.

Para custear a nova produção, Pablo abriu uma campanha de financiamento coletivo. "A decisão foi pra aumentar a equipe de filmagem, custear os gastos da primeira temporada, alugar equipamentos, transporte e alimentação. Ninguém vai ganhar pelo trabalho oferecido, todos acreditam no projeto e o fazem pelo afeto", explica. Os episódios especiais vão ao ar na semana do Natal.

Neto da Fernandona

Natural de Barra de Piraí e criado em Resende, no sul fluminense, Pablo se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira artística. Formou-se e fez mestrado em artes cênicas na Unirio, onde permaneceu por 10 anos. Aos 33 anos, hoje vive em São Paulo.

Seu primeiro longa-metragem foi A vida invisível, de Karim Aïnouz, em 2019, onde interpretou o neto de Fernanda Montenegro. "Me lembro de improvisar em cena a pedido do Karim, e interromper uma fala da Fernanda. Achei que minha vida tinha acabado ali. Quando deu o corta, eu fui pedir desculpas para ela por ter entrado na fala dela e ela me deu um abraço dizendo 'eu adorei'. Que alívio!", relembra.

Foi na série Eleita, da Amazon Prime, que Pablo viveu seu primeiro personagem de maior destaque, Juan. "Foi um processo que me trouxe muitos aprendizados, e me ajudou muito a me soltar na vida. O Juan exigia de mim coisas que eu tinha medo de ser no dia a dia, por uma homofobia internalizada. Aprendi muito sobre autoconfiança e ser mais autêntico e sem medo na vida", relata.

Este ano, participou do especial Falas do orgulho, da TV Globo, interpretando um comediante stand-up. "A Globo sempre ocupou um lugar fantástico na minha cabeça de criança. Fazer uma novela era quase que uma meta pra mim e pra minha família, e ainda não rolou, mas o 'Falas' foi um presente. Adorei a experiência", divide.

Além da atuação, Pablo trabalha como assistente de direção de elenco, com passagens por projetos como Homem com H, Tremembé, Dias perfeitos e DNA do crime. Entre seus planos futuros, estão a gravação de um curta-metragem, a direção de elenco do curta de sua irmã Laís Pêgas e, é claro, as gravações do especial de Natal de Fleayag.