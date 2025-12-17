Autor de "Mico Preto" expõe boicote sofrido na Globo: "Fiquei irritado"

Marcílio Moraes relembrou os bastidores de Mico Preto (1990), novela que fará sua estreia no catálogo do Globoplay na próxima segunda-feira (22/12). A trama foi escrita pelo autor, em parceria com Euclydes Marinho e Leonor Bassères (1926-2004).

Em entrevista ao portal NaTelinha, o dramaturgo confessou que a obra foi alvo de ataques pela própria produção. "Apesar da audiência razoável, a novela foi muito criticada na época, os atores falavam mal, reclamavam dos papéis, botando a culpa em mim, claro, que era o titular, sem terem conhecimento do que se passava nos bastidores", disse.

Marcilio Moraes confessou que acredita ter sido alvo de boicotes internos, e que enfrentou dificuldades na condução desse impasse, por inexperiência. "O problema foi a luta de poder nas altas esferas. Havia disputa pela direção de dramaturgia da emissora", declarou. "A questão é que uma das partes começou a me boicotar, não falava comigo", afirmou.

"Fiquei irritado"

O veterano admitiu que, diante da frustração vivenciada, chegou a abrir mão dos rumores de Mico Preto. "Lá pelo meio da novela, cansado e irritado, deixei rolar, afrouxei a condução da trama, parei de fazer as escaletas. E aí a novela se perdeu, os atores metiam cacos, até o diretor se aventurava a inventar", contou.

